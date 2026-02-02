Sciopero dei treni in Lombardia indetto dal sindacato Orsa: coinvolge il personale Trenord
L'astensione è iniziata alle 3 di lunedì 2 febbraio e si concluderà alle 2 del 4. Garantiti i “servizi minimi” dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21
Giornata di disagi per chi viaggia oggi in treno in Lombardia. Dalle 3 di questa mattina, lunedì 2 febbraio, fino alle 2 di notte tra lunedì e martedì 3 è in corso lo sciopero di 23 ore proclamato dal sindacato ORSA che coinvolge il personale Trenord e può avere ripercussioni su tutta la circolazione ferroviaria regionale, suburbana e sui collegamenti con gli aeroporti.
Lo stop riguarda i convogli Trenord su gran parte della rete lombarda ma, come previsto dalla normativa, sono garantite le consuete fasce orarie di maggior afflusso: i treni inseriti nell’elenco dei “servizi minimi” viaggiano regolarmente dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21, con l’obiettivo di tutelare soprattutto pendolari, studenti e lavoratori. Per il resto della giornata il servizio potrà subire variazioni, riduzioni e cancellazioni, ma la stessa Trenord prevede «un servizio attivo per l’intero arco della giornata», seppur con frequenze inferiori rispetto all’offerta ordinaria.
Lo sciopero interessa i treni regionali, le linee suburbane (S) e il servizio Malpensa Express. Chi deve raggiungere l’aeroporto deve prestare particolare attenzione: in caso di cancellazione dei collegamenti ferroviari sono previsti bus sostitutivi diretti, senza fermate intermedie, tra Milano Cadorna (con partenza da via Paleocapa 1) e Malpensa Aeroporto, così come tra Stabio e lo scalo varesino, per garantire il collegamento della linea S50.
Le astensioni dal lavoro sono state confermate dopo il mancato accordo nei tentativi di conciliazione, in un periodo delicato per la mobilità regionale, a ridosso dell’avvio dei Giochi Olimpici Invernali che porteranno a Milano e in Lombardia centinaia di migliaia di visitatori in più. Trenord invita i viaggiatori a verificare in tempo reale l’andamento della circolazione e le eventuali cancellazioni tramite sito, app e monitor in stazione, pianificando con anticipo gli spostamenti di oggi, soprattutto fuori dalle fasce di garanzia e per chi è diretto in aeroporto.
