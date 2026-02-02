Scontro tra un’auto e uno scooter a Castione, gravemente ferito un 40enne
Lo scontro è avvenuto verso le ore 6.30 di lunedì 2 febbraio. Sotto osservazione anche la donna di 38 anni alla guida dell'automobile, sotto shock dopo lo scontro
Grave incidente stradale all’alba di oggi, lunedì 2 febbraio, a Castione, alle porte di Bellinzona, in Canton Ticino. Intorno alle 6:30, lungo via San Bernardino, uno scooterista di 40 anni è rimasto seriamente ferito a seguito di uno scontro con un’autovettura. Le condizioni dell’uomo, un cittadino svizzero, sono apparse subito critiche ai soccorritori intervenuti sul posto.
La dinamica dello scontro
Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, lo scooterista stava percorrendo la via in direzione di Castione quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia cantonale, è avvenuto l’impatto con l’auto guidata da una donna di 38 anni. L’automobilista, anche lei residente in zona, stava circolando nella direzione opposta, verso Lumino.
L’urto è stato violento e ha sbalzato il quarantenne dalla sella del suo motociclo, facendolo cadere rovinosamente sull’asfalto. «Le cause dell’incidente sono attualmente oggetto di un’inchiesta di polizia per stabilire l’esatta dinamica dei fatti», spiegano dal comando della Polizia cantonale.
L’intervento dei soccorsi
La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul luogo del sinistro sono giunti gli agenti della Polizia cantonale, supportati dai colleghi della Polizia Città di Bellinzona, per gestire la viabilità e i rilievi tecnici necessari. I sanitari della Croce Verde di Bellinzona hanno prestato le prime cure sul posto allo scooterista, prima di disporne il trasferimento d’urgenza in ospedale.
Anche la donna alla guida dell’auto è stata portata in ospedale per accertamenti. Sebbene le sue condizioni non sembrino destare preoccupazione, lo shock per l’accaduto e la necessità di escludere lesioni interne hanno reso necessario il monitoraggio medico.
Condizioni critiche per il motociclista
Il bollettino medico emesso nelle ore successive all’incidente non è rassicurante. In base a una prima valutazione effettuata dai medici dell’ospedale, il 40enne ha riportato ferite molto gravi. La prognosi resta riservata e, secondo quanto riferito dalle autorità, l’uomo sarebbe attualmente in pericolo di vita.
Il tratto di via San Bernardino interessato dall’incidente ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e la successiva pulizia della carreggiata. Le autorità invitano eventuali testimoni che non fossero ancora stati sentiti a mettersi in contatto con la Polizia per fornire elementi utili alla ricostruzione del sinistro.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.