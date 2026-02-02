Scontro tra un’auto e uno scooter a Castione, gravemente ferito un 40enne

Grave incidente stradale all’alba di oggi, lunedì 2 febbraio, a Castione, alle porte di Bellinzona, in Canton Ticino. Intorno alle 6:30, lungo via San Bernardino, uno scooterista di 40 anni è rimasto seriamente ferito a seguito di uno scontro con un’autovettura. Le condizioni dell’uomo, un cittadino svizzero, sono apparse subito critiche ai soccorritori intervenuti sul posto.

La dinamica dello scontro

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, lo scooterista stava percorrendo la via in direzione di Castione quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia cantonale, è avvenuto l’impatto con l’auto guidata da una donna di 38 anni. L’automobilista, anche lei residente in zona, stava circolando nella direzione opposta, verso Lumino.

L’urto è stato violento e ha sbalzato il quarantenne dalla sella del suo motociclo, facendolo cadere rovinosamente sull’asfalto. «Le cause dell’incidente sono attualmente oggetto di un’inchiesta di polizia per stabilire l’esatta dinamica dei fatti», spiegano dal comando della Polizia cantonale.

L’intervento dei soccorsi

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul luogo del sinistro sono giunti gli agenti della Polizia cantonale, supportati dai colleghi della Polizia Città di Bellinzona, per gestire la viabilità e i rilievi tecnici necessari. I sanitari della Croce Verde di Bellinzona hanno prestato le prime cure sul posto allo scooterista, prima di disporne il trasferimento d’urgenza in ospedale.

Anche la donna alla guida dell’auto è stata portata in ospedale per accertamenti. Sebbene le sue condizioni non sembrino destare preoccupazione, lo shock per l’accaduto e la necessità di escludere lesioni interne hanno reso necessario il monitoraggio medico.

Condizioni critiche per il motociclista

Il bollettino medico emesso nelle ore successive all’incidente non è rassicurante. In base a una prima valutazione effettuata dai medici dell’ospedale, il 40enne ha riportato ferite molto gravi. La prognosi resta riservata e, secondo quanto riferito dalle autorità, l’uomo sarebbe attualmente in pericolo di vita.

Il tratto di via San Bernardino interessato dall’incidente ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e la successiva pulizia della carreggiata. Le autorità invitano eventuali testimoni che non fossero ancora stati sentiti a mettersi in contatto con la Polizia per fornire elementi utili alla ricostruzione del sinistro.