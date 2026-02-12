SESI al fianco dei grandi eventi olimpici di Milano: un presidio costante a supporto di atleti, sponsor e tifosi

SESI ha preso parte attivamente ai cantieri dedicati alla realizzazione delle infrastrutture per gli eventi olimpici attualmente in corso a Milano, confermando il proprio ruolo di partner affidabile nella gestione dei servizi igienici e mobili per grandi eventi e opere strategiche.

Durante la fase di realizzazione delle infrastrutture, l’azienda ha supportato i cantieri attraverso la fornitura di bagni e strutture mobili Sebach, affiancando alla qualità dei prodotti una presenza costante sul campo, fondamentale per la gestione tempestiva di ogni intervento tecnico e operativo.

Adesso, con l’avvio degli eventi sportivi, il lavoro prosegue nelle diverse location olimpiche, come Fiera Milano e Forum di Assago, dove l’azienda è presente per presidiare in tempo reale ogni singolo prodotto installato. Un servizio puntuale e continuo, pensato per garantire il massimo livello di efficienza, comfort e sicurezza, contribuendo a rendere l’esperienza di atleti, staff e tifosi la migliore possibile.

Parallelamente, SESI è impegnata nel supporto operativo dei principali eventi organizzati da partner e sponsor, mettendo a disposizione la propria esperienza anche al di fuori delle venue olimpiche, in location di grande prestigio e visibilità come Piazza Duomo, Piazza Cannone, Castello Sforzesco, San Siro in occasione della Cerimonia d’Apertura, e Milano Drop City. Un contributo che rafforza il ruolo dell’azienda come punto di riferimento affidabile per eventi di grande visibilità e complessità organizzativa.

«Il lavoro svolto dal team nelle scorse settimane, a stretto contatto con i cantieri e oggi nei diversi eventi, rappresenta un esempio concreto di efficienza operativa e attenzione al dettaglio», dichiara Federica Benvenuto, Direttore commerciale di SESI. «Il presidio costante e la capacità di intervenire in tempo reale sono elementi chiave per garantire un servizio di altissima qualità, in linea con gli standard richiesti da un evento internazionale di questa portata. Un impegno che contribuisce in modo diretto a offrire la migliore esperienza possibile ad atleti, sponsor e tifosi».

La partecipazione a un evento di portata internazionale rappresenta per SESI un’importante conferma della propria competenza operativa, della capacità di gestire contesti complessi e dell’attenzione costante alla qualità del servizio e alle esigenze delle persone.