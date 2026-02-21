Sfida salvezza per la Varesina contro lo Scanzorosciate, Castellanzese a caccia del tris a Brusaporto
Domenica 22 febbraio alle 14.30 Fenici e neroverdi saranno impegnate nelle gare della venticinquesima giornata. La squadra di Spilli andrà a caccia di tre punti fondamentali in chiave salvezza, quella di Del Prato inseguirà la terza vittoria consecutiva
Domenica 22 febbraio alle 14.30 Varesina e Castellanzese scenderanno in campo per la 25ª giornata del Girone B di Serie D. Le Fenici ospiteranno a Venegono Superiore lo Scanzorosciate per una sfida cruciale in chiave salvezza. I neroverdi, invece, saranno di scena sul campo del Brusaporto, quarta forza del girone insieme al Milan Futuro, per provare a centrare la terza vittoria di fila.
VARESINA – SCANZOROSCIATE
Dopo il deludente pareggio sul campo del fanalino di coda Vogherese, che in settimana ha ricevuto altri 4 punti di penalizzazione, la Varesina torna all’Elmec Solar Stadium per una gara delicatissima contro lo Scanzorosciate. Quella contro i giallorossi bergamaschi sarà una sfida chiave per la salvezza: la squadra di mister Marco Spilli dovrà cercare di vincere per recuperare terreno sulla salvezza diretta o, quantomeno, migliorare la propria posizione in ottica playout. L’obiettivo è avvicinare e superare il Breno (-6) per disputare l’eventuale spareggio in casa, con il vantaggio dei due risultati su tre. I rossoblù dovranno però fare i conti con uno Scanzorosciate imbattuto nel 2026: nel nuovo anno i bergamaschi di mister Alessio Del Piano hanno collezionato 4 vittorie e 3 pareggi, salendo a quota 32 punti, al pari della Castellanzese e fuori dalla zona playout. Gli ospiti si affidano al bomber Filippo Belloli, autore di 10 gol in 24 presenze, a segno nelle ultime due gare contro Villa Valle (1-1) e Caldiero Terme (1-0). All’andata, unico precedente tra le due squadre, finì 2-2 con doppietta dello stesso Belloli, mentre per la Varesina segnarono Costantino e Grieco, autore del pareggio nel finale.
BRUSAPORTO – CASTELLANZESE
25ma GIORNATA – GIRONE B SERIE D
Breno – Virtus CBG, BRUSAPORTO – CASTELLANZESE, Caldiero – Milan Futuro, Caratese – Casatese, Sondrio – Pavia, Oltrepò-Chievo, Real Calepina – Leon, VARESINA – SCANZOROSCIATE, Villa Valle – Vogherese.
CLASSIFICA
Caratese 51, Casatese 41, Chievo 40, Milan Futuro e Brusaporto 38, Villa Valle 37, Leon 36, Caldiero e Virtus CBG 35, CASTELLANZESE e Scanzorosciate 32, Oltrepò (-3) 31, Real Calepina 30, Breno 28, VARESINA 22, Pavia 20, Sondrio 19, Vogherese (-6) 8.
