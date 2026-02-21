Sfida salvezza per la Varesina contro lo Scanzorosciate, Castellanzese a caccia del tris a Brusaporto

Domenica 22 febbraio alle 14.30 Varesina e Castellanzese scenderanno in campo per la 25ª giornata del Girone B di Serie D. Le Fenici ospiteranno a Venegono Superiore lo Scanzorosciate per una sfida cruciale in chiave salvezza. I neroverdi, invece, saranno di scena sul campo del Brusaporto, quarta forza del girone insieme al Milan Futuro, per provare a centrare la terza vittoria di fila.

VARESINA – SCANZOROSCIATE

Dopo il deludente pareggio sul campo del fanalino di coda Vogherese, che in settimana ha ricevuto altri 4 punti di penalizzazione, la Varesina torna all’Elmec Solar Stadium per una gara delicatissima contro lo Scanzorosciate. Quella contro i giallorossi bergamaschi sarà una sfida chiave per la salvezza: la squadra di mister Marco Spilli dovrà cercare di vincere per recuperare terreno sulla salvezza diretta o, quantomeno, migliorare la propria posizione in ottica playout. L’obiettivo è avvicinare e superare il Breno (-6) per disputare l’eventuale spareggio in casa, con il vantaggio dei due risultati su tre. I rossoblù dovranno però fare i conti con uno Scanzorosciate imbattuto nel 2026: nel nuovo anno i bergamaschi di mister Alessio Del Piano hanno collezionato 4 vittorie e 3 pareggi, salendo a quota 32 punti, al pari della Castellanzese e fuori dalla zona playout. Gli ospiti si affidano al bomber Filippo Belloli, autore di 10 gol in 24 presenze, a segno nelle ultime due gare contro Villa Valle (1-1) e Caldiero Terme (1-0). All’andata, unico precedente tra le due squadre, finì 2-2 con doppietta dello stesso Belloli, mentre per la Varesina segnarono Costantino e Grieco, autore del pareggio nel finale.

BRUSAPORTO – CASTELLANZESE

La Castellanzese vuole dare continuità alle vittorie contro Real Calepina e Villa Valle, successi che hanno rilanciato le ambizioni dei neroverdi. La doppia affermazione ha restituito fiducia al gruppo di mister Ivan Del Prato, dopo un avvio di 2026 complicato. Le buone notizie arrivano dall’attacco: Castelletto, con 4 reti, è il secondo miglior marcatore stagionale alle spalle di Chessa, raggiungendo il suo miglior rendimento realizzativo. Il Brusaporto occupa il quarto posto a quota 38 punti (undici vittorie e cinque pareggi), ma è reduce dalla sconfitta per 1-0 contro il Pavia. I numeri raccontano equilibrio: 32 gol fatti e 26 subiti per la Castellanzese, 30 reti segnate e 25 incassate per i gialloblù, guidati dal bomber Giorgio Siani (8 gol). Sarà il settimo confronto in Serie D tra le due squadre: il bilancio parla di tre vittorie Brusaporto, due Castellanzese e un pareggio. All’andata si imposero i gialloblù per 1-0.

25ma GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Breno – Virtus CBG, BRUSAPORTO – CASTELLANZESE, Caldiero – Milan Futuro, Caratese – Casatese, Sondrio – Pavia, Oltrepò-Chievo, Real Calepina – Leon, VARESINA – SCANZOROSCIATE, Villa Valle – Vogherese.

CLASSIFICA

Caratese 51, Casatese 41, Chievo 40, Milan Futuro e Brusaporto 38, Villa Valle 37, Leon 36, Caldiero e Virtus CBG 35, CASTELLANZESE e Scanzorosciate 32, Oltrepò (-3) 31, Real Calepina 30, Breno 28, VARESINA 22, Pavia 20, Sondrio 19, Vogherese (-6) 8.