S&P Global Ratings conferma il rating di Sea a “A” e migliora l’outlook a “Positive”

La valutazione riflette sia la solidità del profilo finanziario della Società, sia la robusta posizione di liquidità, ed è inflienzato anche dal miglioramento dell’outlook del rating sovrano dell’Italia e della Città di Milano, azionista di maggioranza di Sea

S&P Global Ratings ha confermato il rating di Sea ad “A”, migliorandone l’outlook da “Stable” a “Positive”. L’azione si inserisce nel più ampio processo di valutazione condotto da S&P Global Ratings su SEA: a seguito del completamento dell’annual review a gennaio, l’outlook è stato successivamente migliorato in data 12 febbraio, anche alla luce del recente miglioramento dell’outlook del rating sovrano dell’Italia e di quello della Città di Milano, azionista di maggioranza di Sea.

Secondo S&P Global Rating il rating di SEA riflette sia la solidità del profilo finanziario della Società, confermato dalla performance attesa per il 2025 e di quelle previste per i prossimi anni, sia la robusta posizione di liquidità che garantisce ampia flessibilità finanziaria.

Il rating assegnato da S&P Global Ratings continua a posizionarsi 2 notches al di sopra di quanto attribuito al Debito Sovrano italiano, al massimo livello nel panorama infrastrutturale italiano.

Al via i lavori per l’ampliamento del Terminal 1 di Milano Malpensa: nuovi spazi Extra Schengen e servizi nel 2028

Pubblicato il 19 Febbraio 2026
TAG ARTICOLO

Commenti

