S&P Global Ratings conferma il rating di Sea a “A” e migliora l’outlook a “Positive”
La valutazione riflette sia la solidità del profilo finanziario della Società, sia la robusta posizione di liquidità, ed è inflienzato anche dal miglioramento dell’outlook del rating sovrano dell’Italia e della Città di Milano, azionista di maggioranza di Sea
S&P Global Ratings ha confermato il rating di Sea ad “A”, migliorandone l’outlook da “Stable” a “Positive”. L’azione si inserisce nel più ampio processo di valutazione condotto da S&P Global Ratings su SEA: a seguito del completamento dell’annual review a gennaio, l’outlook è stato successivamente migliorato in data 12 febbraio, anche alla luce del recente miglioramento dell’outlook del rating sovrano dell’Italia e di quello della Città di Milano, azionista di maggioranza di Sea.
Secondo S&P Global Rating il rating di SEA riflette sia la solidità del profilo finanziario della Società, confermato dalla performance attesa per il 2025 e di quelle previste per i prossimi anni, sia la robusta posizione di liquidità che garantisce ampia flessibilità finanziaria.
Il rating assegnato da S&P Global Ratings continua a posizionarsi 2 notches al di sopra di quanto attribuito al Debito Sovrano italiano, al massimo livello nel panorama infrastrutturale italiano.
Al via i lavori per l’ampliamento del Terminal 1 di Milano Malpensa: nuovi spazi Extra Schengen e servizi nel 2028
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.