Tiktok, i retroscena, i meme: una serata a Materia per “prepararsi” a Sanremo
Il 10 febbraio a Materia c'è una puntata speciale di "Spiegami", la rassegna curata da Adelia Brigo che questa volta "scomoderà", dal suo ufficio milanese, Gianni Sibilla, direttore di Rockol.it e docente alla cattolica, per raccontare cosa sta dietro alla grande kermesse
Cosa c’entra TikTok con la più grande rassegna musicale italiana?
La risposta è semplice: oggi Sanremo vive anche — e soprattutto — sui social: clip, frammenti, imitazioni e meme contribuiscono a decretare il successo di una canzone o a riportare alla ribalta artisti che il pubblico credeva di conoscere già. Lo scopriremo seguendo Sanremo a Materia, nei giorni del festival: segnatevi, in particolare, le date di venerdì 27, la serata dei duetti e di sabato 28, la finale, ma per tutta la settimana ci saranno eventi.
Per arrivarci preparati però – e anche per conoscere un po’ di importanti aneddoti “dietro le quinte” della più grande rassegna musicale italiana – il 10 febbraio, sempre a Materia, c’è una puntata speciale di “Spiegami“, la rassegna curata da Adelia Brigo che questa volta “scomoderà” dal suo ufficio milanese, Gianni Sibilla, giornalista della storica testata Rockol.it e direttore del master in Comunicazione Musicale all’Università Cattolica di Milano.
Insomma, è uno “che ne sa”, e a lui chiederemo come funziona oggi il Festival: come vengono scelti i cast e i brani in gara, perché per una settimana l’Italia sembra fermarsi davanti allo schermo e in che modo il racconto social ha cambiato profondamente la percezione dell’evento. E al centro ci saranno anche i meme, diventati uno degli strumenti più potenti — e imprevedibili — della comunicazione digitale: veri e propri virus culturali che trovano nella musica un terreno ideale per diffondersi rapidamente.
L’ingresso è libero e gratuito, ma è possibile assicurarsi il proprio posto su Eventbrite cliccando qui.
