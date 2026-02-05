Tra “dietro le quinte”, divani e quiz il Festival di Sanremo 2026 arriva a Materia 

In occasione del 76esimo Festival della Canzone Italiana anche gli eventi di Materia diventano “sanremesi”.

Ormai mancano poche settimane all’inizio del Festival di Sanremo e Materia è infatti pronta ad accoglierlo con una ricca programmazione per immergersi nell’atmosfera della kermesse.

Si comincia martedì 10 febbraio alle 21 con un’edizione speciale di Spiegami, dedicata al rapporto tra Sanremo e i social media, tra canzoni e meme. Gianni Sibilla, giornalista di Rockol.it, porterà il pubblico nello spirito sanremese, guidandolo alla comprensione del Festival nell’era di TikTok. Prenota QUI il tuo posto

Durante la settimana di Sanremo, dal 23 al 28 febbraio, a Materia si seguirà poi tutti insieme il Festival: tra commenti, impressioni a caldo e divertimento.

Per entrare nell’atmosfera, lunedì 23 febbraio alle 21 Silvia Baglioni, Luca Natale e Silvia Giovannini presenteranno una serata in tema Liguria, per scoprire e riscoprire il territorio della regione di Sanremo in un’ottica di turismo contemporaneo. Prenota QUI il tuo posto

Nelle sere del Festival, dal 24 al 28 febbraio, l’accesso sarà riservato ai soci Anche Io Aps che potranno guardare la gara in diretta dall’agorà. Preiscriviti QUI

Martedì 24 febbraio l’appuntamento sarà alle 20 per godersi insieme uno dei momenti più attesi della cultura nazionalpopolare italiana: l’avvio di Sanremo. Durante la visione si commenteranno le prime esibizioni e ci si addentrerà nel mondo del dietro le quinte, con curiosità e sorprese. Prenota QUI il tuo posto

Mercoledì 25 alle 21 ci si incontrerà in agorà per un’edizione speciale di DoveSiCanta, realizzata in collaborazione con SoleVoci: un’occasione per cantare insieme, anche senza esperienza. SOLD OUT

Si prosegue giovedì 26 alle 21 con il quiz musicale di Materia, interamente dedicato a Sanremo. La sfida a squadre permetterà di ripercorrere cantanti, brani e performance che hanno fatto la storia della kermesse e della musica italiana. Prenota QUI il tuo posto

A conclusione della settimana, venerdì 27 (prenota QUI il tuo posto) e sabato 28 alle 20 (prenota QUI il tuo posto), ci saranno due incontri di Divano & Sanremo, condotti da Stefania Radman insieme ad Anna Botter e Stefano Redaelli. La serata delle cover e la finale diventeranno momenti di condivisione e scambio di opinioni in tempo reale.

La competizione canora più seguita d’Italia sbarca così anche nello spazio libero di Materia: un’opportunità per vivere il Festival in compagnia.