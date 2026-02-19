Varese News

Festival di Sanremo 2026: tutto quello che c’è da sapere

In programmata dal 24 al 28 febbraio 2026 al Teatro Ariston. Conduce Carlo Conti, con lui sul palco Laura Pausini e tanti ospiti

Festival di Sanremo 2025

La 76ª edizione del Festival di Sanremo è programmata dal 24 al 28 febbraio 2026 e si svolgerà, come da tradizione, al Teatro Ariston.

Il calendario è stato definito tenendo conto della concomitanza con i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina, con l’obiettivo di evitare sovrapposizioni e garantire massima attenzione mediatica all’evento.

(Sopra la foto della scenografia del Festival di Sanremo 2026)

Alla guida del Festival è confermato Carlo Conti, che ricoprirà nuovamente il doppio ruolo di direttore artistico e conduttore. Co-conduttrice sarà Laura Pausini, oltre ad altri ospiti e co-conduttori.

Gli ospiti delle serate del Festival di Sanremo 

Prima serata – martedì 24 febbraio

  • Tiziano Ferro (ospite musicale della serata inaugurale)

Seconda serata – mercoledì 25 febbraio

  • al momento non ci sono nomi ufficiali di superospiti specifici per la serata confermati nelle fonti principali (i collegamenti da Piazza Colombo e presenza di ospiti esterni sono citati separatamente)

Terza serata – giovedì 26 febbraio

  • Eros Ramazzotti (ospite musicale)

  • Alicia Keys (ospite internazionale)

Quarta serata – venerdì 27 febbraio (Serata delle cover e dei duetti)

  • non sono indicati superospiti extra gara specifici oltre ai duetti della serata stessa; lo spettacolo è caratterizzato dalle esibizioni dei 30 Big con artisti ospiti nelle cover (ma questi ultimi sono legati ai brani e non sono ospiti di palinsesto separati)

Quinta serata – sabato 28 febbraio (Finale)

  • Andrea Bocelli (ospite speciale della finale)

Ospiti esterni collegati alle serate (non necessariamente sul palco principale)
Su Piazza Colombo – Suzuki Stage (collegamenti esterni musicali che integrano la trasmissione):

  • Gaia (prima serata)

  • Bresh (seconda serata)

  • The Kolors (terza serata)

  • Francesco Gabbani (quarta serata)

  • I Pooh (quinta serata)

Ospite “fisso” in collegamento esterno

  • Max Pezzali seguirà tutte le serate collegandosi da una nave ormeggiata al largo di Sanremo (non su palco Ariston, ma parte della programmazione di evento

Cantanti in gara a Sanremo 2026

Elenco dei 30 artisti Big con i titoli delle canzoni:

  • Arisa – “Magica favola”

  • Bambole di Pezza – “Resta con me”

  • Chiello – “Ti penso sempre”

  • Dargen D’Amico – “Ai ai”

  • Ditonellapiaga – “Che fastidio!”

  • Eddie Brock – “Avvoltoi”

  • Elettra Lamborghini – “Voilà”

  • Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare”

  • Ermal Meta – “Stella stellina”

  • Fedez & Masini – “Male necessario”

  • Francesco Renga – “Il meglio di me”

  • Fulminacci – “Stupida sfortuna”

  • J-Ax – “Italia Starter Pack”

  • LDA & Aka 7even – “Poesie clandestine”

  • Leo Gassmann – “Naturale”

  • Levante – “Sei tu”

  • Luchè – “Labirinto”

  • Malika Ayane – “Animali notturni”

  • Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”

  • Maria Antonietta & Colombre – “La felicità e basta”

  • Michele Bravi – “Prima o poi”

  • Nayt – “Prima che”

  • Patty Pravo – “Opera”

  • Raf – “Ora e per sempre”

  • Sal Da Vinci – “Per sempre sì”

  • Samurai Jay – “Ossessione”

  • Sayf – “Tu mi piaci tanto”

  • Serena Brancale – “Qui con me”

  • Tommaso Paradiso – “I romantici”

  • Tredici Pietro – “Uomo che cade”

Cantanti in gara e duetti (Serata cover e duetti, venerdì 27 febbraio)

 

