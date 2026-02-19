Festival di Sanremo 2026: tutto quello che c’è da sapere

La 76ª edizione del Festival di Sanremo è programmata dal 24 al 28 febbraio 2026 e si svolgerà, come da tradizione, al Teatro Ariston.
Il calendario è stato definito tenendo conto della concomitanza con i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina, con l’obiettivo di evitare sovrapposizioni e garantire massima attenzione mediatica all’evento.
(Sopra la foto della scenografia del Festival di Sanremo 2026)
Alla guida del Festival è confermato Carlo Conti, che ricoprirà nuovamente il doppio ruolo di direttore artistico e conduttore. Co-conduttrice sarà Laura Pausini, oltre ad altri ospiti e co-conduttori.
Segui il Festival di Sanremo con VareseNews a Materia
-
Martedì 24 febbraio, ore 20:00 – Visione collettiva della prima serata del Festival di Sanremo
Diretta con commenti live e caffetteria aperta per tutta la serata. Ingresso riservato ai soci con tessera Anche Io APS.
-
Giovedì 26 febbraio, ore 21:00 – MusicQuiz: Sanremo
Quiz a squadre dedicato alla storia del Festival, con domande e performance in sottofondo.
-
Venerdì 27 febbraio, dalle ore 20:00 – Divano Sanremo
Serata di commento collettivo sulle canzoni, look e momenti salienti del Festival, con aperitivo e drink.
-
Sabato 28 febbraio, ore 20:00 – Divano Sanremo – La finale
Seguita fino all’annuncio del vincitore, sempre con aperitivo e drink.
Tutti gli eventi sono riservati ai soci con tessera Anche Io APS.
Il Fantasanremo di VareseNews
Il Fantasanremo è diventato ormai un fenomeno culturale – e di marketing – che affianca il Festival di Sanremo, trasformando la kermesse musicale in un gioco che coinvolge ogni anno milioni di italiani. E ovviamente ci siamo anche noi.
Gli ospiti delle serate del Festival di Sanremo
Prima serata – martedì 24 febbraio
Seconda serata – mercoledì 25 febbraio
Terza serata – giovedì 26 febbraio
Quarta serata – venerdì 27 febbraio (Serata delle cover e dei duetti)
Quinta serata – sabato 28 febbraio (Finale)
Ospiti esterni collegati alle serate (non necessariamente sul palco principale)
Su Piazza Colombo – Suzuki Stage (collegamenti esterni musicali che integrano la trasmissione):
Ospite “fisso” in collegamento esterno
Cantanti in gara a Sanremo 2026
Elenco dei 30 artisti Big con i titoli delle canzoni:
-
Arisa – “Magica favola”
-
Bambole di Pezza – “Resta con me”
-
Chiello – “Ti penso sempre”
-
Dargen D’Amico – “Ai ai”
-
Ditonellapiaga – “Che fastidio!”
-
Eddie Brock – “Avvoltoi”
-
Elettra Lamborghini – “Voilà”
-
Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare”
-
Ermal Meta – “Stella stellina”
-
Fedez & Masini – “Male necessario”
-
Francesco Renga – “Il meglio di me”
-
Fulminacci – “Stupida sfortuna”
-
J-Ax – “Italia Starter Pack”
-
LDA & Aka 7even – “Poesie clandestine”
-
Leo Gassmann – “Naturale”
-
Levante – “Sei tu”
-
Luchè – “Labirinto”
-
Malika Ayane – “Animali notturni”
-
Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”
-
Maria Antonietta & Colombre – “La felicità e basta”
-
Michele Bravi – “Prima o poi”
-
Nayt – “Prima che”
-
Patty Pravo – “Opera”
-
Raf – “Ora e per sempre”
-
Sal Da Vinci – “Per sempre sì”
-
Samurai Jay – “Ossessione”
-
Sayf – “Tu mi piaci tanto”
-
Serena Brancale – “Qui con me”
-
Tommaso Paradiso – “I romantici”
-
Tredici Pietro – “Uomo che cade”
Cantanti in gara e duetti (Serata cover e duetti, venerdì 27 febbraio)
Arisa – Quello che le donne non dicono – Coro del Teatro Regio di Parma
Bambole di Pezza – Occhi di gatto – Cristina D’Avena
Chiello – Mi sono innamorato di te – Morgan
Dargen D’Amico – Su di noi – Pupo e Fabrizio Bosso
Ditonellapiaga – The Lady is a Tramp – TonyPitony
Eddie Brock – Portami via – Fabrizio Moro
Elettra Lamborghini – Aserejé – Las Ketchup
Enrico Nigiotti – En e Xanax – Alfa
Ermal Meta – Golden Hour – Dardust
Fedez & Masini – Meravigliosa creatura – Stjepan Hauser
Francesco Renga – Ragazzo solo, ragazza sola – Giusy Ferreri
J-Ax – E la vita, la vita – Ligera County Fam.
LDA & Aka 7even – Andamento lento – Tullio De Piscopo
Leo Gassmann – Era già tutto previsto – Aiello
Levante – I maschi – Gaia
Luchè – Falco a metà – Gianluca Grignani
Malika Ayane – Mi sei scoppiato dentro al cuore – Claudio Santamaria
Mara Sattei – L’ultimo bacio – Mecna
Maria Antonietta & Colombre – Il mondo – Brunori Sas
Michele Bravi – Domani è un altro giorno – Fiorella Mannoia
Nayt – La canzone dell’amore perduto – Joan Thiele
Patty Pravo – Ti lascio una canzone – Timofej Andrijashenko
Raf – The Riddle – The Kolors
Sal Da Vinci – Cinque giorni – Michele Zarrillo
Samurai Jay – Baila Morena – Belén Rodríguez e Roy Paci
Sayf – Hit the Road Jack – Alex Britti e Mario Biondi
Serena Brancale – Besame Mucho – Gregory Porter e Delia
Tommaso Paradiso – L’ultima luna – Stadio
Tredici Pietro – Vita – Galeffi, Fudasca & Band
Programma delle cinque serate
Prima serata – Martedì 24 febbraio
Si esibiscono tutti i 30 Big con i brani inediti. A votare è la Giuria della Sala Stampa, TV e Web. Viene comunicata una Top 5 senza ordine di classifica.
Seconda serata – Mercoledì 25 febbraio
Si esibiscono 15 Big. La votazione è affidata a Televoto e Giuria delle Radio. Anche in questo caso viene comunicata una Top 5. Proseguono le sfide delle Nuove Proposte.
Terza serata – Giovedì 26 febbraio
Si esibiscono gli altri 15 Big. Il sistema di voto resta misto tra Televoto e Giuria delle Radio. Viene resa nota la Top 5 della serata. Si conclude la gara delle Nuove Proposte con la proclamazione del vincitore di categoria.
Quarta serata – Venerdì 27 febbraio (Cover e Duetti)
Tutti i 30 artisti propongono una cover, in molti casi in duetto con ospiti. Il voto combinato di Televoto, Sala Stampa e Radio determina il vincitore della serata. L’esito delle cover non incide sulla classifica finale della gara principale.
Quinta serata – Sabato 28 febbraio (Finale)
I 30 Big tornano a esibirsi con il proprio brano. La votazione complessiva produce una classifica generale: i primi cinque accedono alla superfinale, con una nuova votazione che determina il vincitore assoluto di Sanremo 2026.
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.