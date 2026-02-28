Stefano De Martino al timone di Sanremo 2027: l’annuncio di Carlo Conti dall’Ariston

Colpo di scena al Festival di Sanremo 2026. Dal palco dell’Ariston, Carlo Conti ha appena annunciato il nome del suo successore: sarà Stefano De Martino a guidare il Festival della Canzone Italiana nel 2027, sia come direttore artistico che come conduttore.

L’annuncio è arrivato a sorpresa durante la serata in corso, scatenando immediatamente reazioni entusiaste in sala e sui social network. De Martino, volto ormai consolidato della televisione italiana, erediterà così il testimone di uno dei programmi più iconici e seguiti del panorama televisivo nazionale.

Un passaggio di consegne importante

La scelta di Stefano De Martino rappresenta un segnale chiaro della volontà Rai di puntare su un volto giovane e trasversale, capace di dialogare con diverse generazioni di pubblico.

Carlo Conti, che quest’anno è tornato alla guida del Festival dopo le edizioni di successo tra il 2015 e il 2017, ha passato quindi il testimone dopo questa edizione 2026 “con grande onore”.

Chi è Stefano De Martino

Napoletano, classe 1989, Stefano De Martino ha iniziato la sua carriera come ballerino nel programma “Amici” di Maria De Filippi nel 2009. Dopo anni come professionista e giudice in diversi talent show, ha intrapreso con successo la carriera di conduttore, diventando uno dei volti di punta di Rai2 con programmi come “Stasera tutto è possibile” e “Affari Tuoi”, quest’ultimo in onda su Rai1 in prima serata. La sua capacità di gestire il pubblico e l’improvvisazione lo hanno reso uno dei presentatori più apprezzati delle nuove generazioni. Con questa nomina, De Martino diventa uno dei conduttori più giovani nella storia recente del Festival.