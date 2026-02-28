Varese News

Stefano De Martino al timone di Sanremo 2027: l’annuncio di Carlo Conti dall’Ariston

Lo ha annunciato carlo conti durante la serata finale di Sanremo 2026. Sarà conduttore e direttore artistico

Stefano De Martino al timone di Sanremo 2027

Colpo di scena al Festival di Sanremo 2026. Dal palco dell’Ariston, Carlo Conti ha appena annunciato il nome del suo successore: sarà Stefano De Martino a guidare il Festival della Canzone Italiana nel 2027, sia come direttore artistico che come conduttore.

L’annuncio è arrivato a sorpresa durante la serata in corso, scatenando immediatamente reazioni entusiaste in sala e sui social network. De Martino, volto ormai consolidato della televisione italiana, erediterà così il testimone di uno dei programmi più iconici e seguiti del panorama televisivo nazionale.

Un passaggio di consegne importante

La scelta di Stefano De Martino rappresenta un segnale chiaro della volontà Rai di puntare su un volto giovane e trasversale, capace di dialogare con diverse generazioni di pubblico.

Carlo Conti, che quest’anno è tornato alla guida del Festival dopo le edizioni di successo tra il 2015 e il 2017, ha passato quindi il testimone dopo questa edizione 2026 “con grande onore”.

Chi è Stefano De Martino

Napoletano, classe 1989, Stefano De Martino ha iniziato la sua carriera come ballerino nel programma “Amici” di Maria De Filippi nel 2009. Dopo anni come professionista e giudice in diversi talent show, ha intrapreso con successo la carriera di conduttore, diventando uno dei volti di punta di Rai2 con programmi come “Stasera tutto è possibile” e “Affari Tuoi”, quest’ultimo in onda su Rai1 in prima serata. La sua capacità di gestire il pubblico e l’improvvisazione lo hanno reso uno dei presentatori più apprezzati delle nuove generazioni. Con questa nomina, De Martino diventa uno dei conduttori più giovani nella storia recente del Festival.

Pubblicato il 28 Febbraio 2026
