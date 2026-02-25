Dall’incontro tra due Sandokan al compleanno di “Perdono”: ecco cosa è successo nella prima serata di Sanremo

E’ cominciata la settimana santa di Sanremo: una liturgia che durerà fino a sabato e che terrà incollata alla TV – e alla piattaforma streaming di Raiplay – tutta l’Italia – per lamentarsi della lunghissima cerimonia della canzone italiana che si celebrerà.

Come sempre, la prima serata è stata lunghissima, giusto per prepararci al peggio delle prossime puntate: la parola fine (e l’inizio del quasi mattutino dopofestival con Nicola Savino) è stata data all’1.30.

Introdotto da una presentazione di Pippo Baudo, scomparso negli ultimi dodici mesi e celebrato insieme ad un altra schiera di scomparsi eccellenti della musica italiana, ad aprire la trasmissione è stato il conduttore e direttore artistico Carlo Conti accompagnato prima dal vincitore di sanremo 2025, Olly, poi dalla sua coconduttrice per tutta la settimana Laura Pausini, che non paga dei successi mondiali ha voluto cimentarsi come conduttrice, facendo, almeno finora, pure una dignitosa figura.

Coconduttore della serata è stato l’attore turco Can (che abbiamo scoperto pronunciarsi “Gian”) Yaman, protagonista del remake di Sandokan: che ha sfoggiato uno splendido italiano e una buona cultura – sotto una montagna di muscoli e una abbronzatura superata solo da quella storica di Carlo Conti – e si è confrontato pure con il suo mentore e padre putativo, Kabir Bedi, splendido protagonista indiano dell’edizione del 1976 e ora saggio guru dal bello ed elegante aspetto e dalla grazia indu.

Superospite musicale Tiziano Ferro, in occasione dei 25 anni della sua “Perdono”: faccia e fisico segnati dalle difficoltà, è stato comunque un interprete come sempre intenso e straordinario della sue canzoni.

Sul palco dell’Ariston è salita anche Gianna Pratesi, 105 anni, per omaggiare gli 80 anni (il prossimo 2 giugno) della Repubblica italiana, e ricordando in maniera subliminale l’importanza di votare ai referendum. Peccato che la signora, alla domanda di Carlo Conti “Signora dopo tanti anni si ricorda cosa ha votato?” abbia risposto urlando: “Certo!!! Repubblica!!!! La mia famiglia era di sinistra mica ci piacevano i fassisti!!!” Insomma, se voleva essere una pubblicità istituzionale, decisamente non è venuta bene…

In questa prima serata, abbiamo ascoltato tutte le 30 (trenta) canzoni in gara per la prima volta. Proviamo a dare una piccola “prima impressione” per ognuna:

1.⁠ ⁠Ditonellapiaga – Che fastidio! Brava e fuori dalle righe. Il brano, brillante, ci ha illuso su una edizione vivace. Spoiler, non è poi stato così…

2.⁠ ⁠Michele Bravi – Prima o poi Il Teshoriiino di Simona Ventura a XFactor ha ormai da molti anni un suo importante seguito di giovani ma a noi continua a non convincere, soprattutto nella voce.

3.⁠ ⁠Sayf – Tu mi piaci tanto Se la ricordiamo bene, non è male. Ma il fatto che fatichiamo a ricordarla non depone bene…

4.⁠ ⁠Mara Sattei – Le cose che non sai di me Di mara Sattei in versione cantautrice ricordiamo il vestito assolutamente sanremese, il più festivaliero di tutti. Per la canzone aspettiamo il secondo ascolto, o spotify

5.⁠ ⁠Dargen D’Amico – AI AI Del primo ascolto, anche qui, si ricorda la giacca improbabile e gli occhiali. Ma niente paura, l’ascolteremo per radio una montagna di volte e recupereremo in fretta…

6.⁠ ⁠Arisa – Magica favola Come sempre la sua voce è meravigliosa, però, chiudendo gli occhi, sembrava di ascoltare una colonna sonora di un cartone Disney… sarà un bene o un male?

7.⁠ ⁠Luchè – Labirinto I giovani l’apprezzano. Fidiamoci

8.⁠ ⁠Tommaso Paradiso – I Romantici Per me dimenticabile

9.⁠ ⁠Elettra Lamborghini – Voilà citazioni della Carrà, ballerini e vestiti megagalattici: la Lamborghini non delude mai

10.⁠ ⁠Patty Pravo – Opera. Grande raffinatezza, e interpretazione come sempre alla sua altezza, per un pezzo firmato da Giovanni Caccamo. L’impressione però è che che da qualche parte ci sia una valvola per sgonfiarla…

11.⁠ ⁠Samurai Jay – Ossessione Possibile mai che la quota latino americana sia garantita da un tipo che si chiama Samurai Jay? Comunque piacevole

12.⁠ ⁠Raf – Ora e per sempre. Ok.

13.⁠ ⁠J-Ax – Italia starter pack. Fa un po’ festa western, ma è simpatico

14.⁠ ⁠Fulminacci – Stupida sfortuna. Bella canzone…

15.⁠ ⁠Levante – Sei tu. Brava, elegante, urlatrice

16.⁠ ⁠Fedez & Masini – Male necessario – un duo depression davvero curioso. Testo interessante, resteranno in testa

17.⁠ ⁠Ermal Meta – Stella stellina. Sempre impegnato e melodico, bello e emozionante la scelta di mettere sul colletto il nome di una bimba ddispersa

18.⁠ ⁠Serena Brancale – Qui con me. Raffinatissima. Ma ci manca la versione bionda

19.⁠ ⁠Nayt – Prima che, piace!

20.⁠ ⁠Malika Ayane – Animali notturni, solita raffinatezza, anche un poco più pop del solito

21.⁠ ⁠Eddie Brock – Avvoltoi. Bocciato. non da Sanremo, intendendosi non del livello di un festival come questo

22.⁠ ⁠Sal Da Vinci – Per sempre sì – Un mistero. Per me ottimo brano da matrimonio, ma da qui ad ambire al podio – come sembra – ce ne passa…

23.⁠ ⁠Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare sempre bravo Nigiotti, sempre sottovalutato. Chissà se stavolta vola…

24.⁠ ⁠Tredici Pietro – Uomo che cade Canzone piacevole, ma quanto è simile pietro Morandi a suo padre Gianni!!

25.⁠ ⁠Bambole di Pezza – Resta con me Loro sono rock, la loro canzone un po’ meno ma piace. Brave.

26.⁠ ⁠Chiello – Ti penso sempre, piace, meritatamente

27.⁠ ⁠Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta I nuovi cuoricini o i nuovi Baustelle?

28.⁠ ⁠Leo Gassmann – Naturale, Bravo, ma ho paura diventi il Zarrillo del terzo millennio..

29.⁠ ⁠Francesco Renga – Il meglio di me. Invecchia bene con le sue canzoni classiche

30.⁠ ⁠LDA e AKA7even – Poesie clandestine Piacevoli. Ma il figlio di D’Alessio qual è dei due?

Mentre noi facevamo questi commenti improvvisati, le giurie di stampa, radio e web hanno regalato le prime cinque posizioni provvisorie: sono per Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez &Masini