Festival di Sanremo 2026: ospiti e scaletta della prima serata
Stasera la prima serata del Festival: ecco ordine d'uscita dei cantanti, orari, conduttori e ospiti
Tutto pronto per la 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana che sarà in onda da martedì 24 a sabato 28 febbraio in prima serata su Rai 1, Rai Radio2, RaiPlay e Rai 4K. L’orario d’inizio è 20.40 e la fine è prevista intorno all’1.25.
L’ordine di esibizione dei cantanti in gara durante la prima serata di Sanremo
1. Ditonellapiaga – Che fastidio!
2. Michele Bravi – Prima o poi
3. Sayf – Tu mi piaci tanto
4. Mara Sattei – Le cose che non sai di me
5. Dargen D’Amico – AI AI
6. Arisa – Magica favola
7. Luchè – Labirinto
8. Tommaso Paradiso – I Romantici
9. Elettra Lamborghini – Voilà
10. Patty Pravo – Opera
11. Samurai Jay – Ossessione
12. Raf – Ora e per sempre
13. J-Ax – Italia starter pack
14. Fulminacci – Stupida sfortuna
15. Levante – Sei tu
16. Fedez & Masini – Male necessario
17. Ermal Meta – Stella stellina
18. Serena Brancale – Qui con me
19. Nayt – Prima che
20. Malika Ayane – Animali notturni
21. Eddie Brock – Avvoltoi
22. Sal Da Vinci – Per sempre sì
23. Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
24. Tredici Pietro – Uomo che cade
25. Bambole di Pezza – Resta con me
26. Chiello – Ti penso sempre
27. Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
28. Leo Gassmann – Naturale
29. Francesco Renga – Il meglio di me
30. LDA e AKA7even – Poesie clandestine
Co-conduttori e Ospiti
Insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, nel condurre la serata c’è l’attore Can Yaman.
Ospiti musicali Tiziano Ferro e Olly, vincitore dello scorso anno. Salirà sul palco dell’Ariston anche Gianna Pratesi, 105 anni, per omaggiare gli 80 anni (il prossimo 2 giugno) della Repubblica italiana. Ad aprire la serata sarà la voce di Pippo Baudo con la frase «Benvenuti al Teatro Ariston di Sanremo».
Il Festival di Sanremo celebra Pippo Baudo
Nei locali del Forte di Santa Tecla, fino al primo marzo una mostra itinerante accompagnerà il visitatore nei tredici festival di Pippo Baudo, tra video, foto, aneddoti, sketch ed esperienze in cui il pubblico stesso potrà cimentarsi. Il percorso espositivo propone una timeline interattiva delle sue tredici edizioni, arricchita da numerosi materiali d’archivio, foto, oggetti di scena, costumi e premi. Le sezioni immersive e interattive vedono gli ospiti alla prova di canto dei brani epici fino all’emozione di conduzione del festival. Ci sarà anche uno spazio visione dove apprezzare il documentario del Tg1, curato da Leonardo Metalli, sulla vita del noto presentatore. L’esposizione è realizzata dalla Direzione Comunicazione con il prezioso supporto di Rai Pubblicità e Rai Com. Un vero e proprio omaggio alla storia di Pippo, un viaggio nelle sue tante edizioni del Festival. Simbolo assoluto della televisione italiana e della storia del Festival, con il record di tredici edizioni alla conduzione, Baudo, nelle vesti di presentatore, autore e direttore artistico, ha attraversato decenni di Sanremo contribuendo in modo determinante alla sua evoluzione, scoprendo nuovi talenti e rafforzando il legame con il grande pubblico. La mostra viene inaugurata oggi, martedì 24 febbraio alle 16.00, dall’amministratore delegato Gianpaolo Rossi, alla presenza dei figli di Pippo Baudo, Tiziana ed Alessandro, e della storica assistente del presentatore, Dina Minna.
Il Dopofestival celebra Pippo Baudo
Dal 24 al 27 febbraio, subito dopo la chiusura delle serate all’Ariston, Nicola Savino torna alla conduzione di un happening che vive di ritmo, improvvisazione e libertà. Un vero e proprio “dopo partita”, con al centro le impressioni a caldo dei cantanti in gara. Al suo fianco un cast fisso composto da Aurora Leone e Federico Basso, pronti a guardare il Festival di traverso e a intervenire sui momenti più discussi della serata con ironia e imprevedibilità. La musica resta centrale anche fuori dall’Ariston. Il maestro Enrico Cremonesi, già membro della commissione musicale di Sanremo Giovani, porta sul palco competenza e ascolto, accompagnando i cantanti in gara in inedite performance live. Accanto a loro, i giornalisti della carta stampata, della televisione, della radio e del web: voci diverse chiamate a commentare, discutere e smontare la serata, in un confronto libero e continuo.
