La seconda serata di Sanremo 2026: ospiti e scaletta della seconda serata

Stasera seconda serata di Sanremo 2026: la scaletta prevede l’esibizione di 15 dei 30 cantanti Big in gara. L’orario di inizio della serata, in onda in diretta su Rai 1, è previsto per le 20.40.

I conduttori della seconda serata di Sanremo 2026 sono Carlo Conti e Laura Pausini con Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo Petrolo. Pausini e Lauro duetteranno sulle note di 16 marzo, un omaggio a Gianna Pratesi, e Perdutamente, in memoria delle vittime di Crans-Montana.

Gli ospiti della seconda serata

Fra gli ospiti, forfait di Arianna Fontana, costretta a rinunciare per una forte influenza.

Saranno invece presenti, come previsto, la pattinatrice Francesca Lollobrigida e la biatleta Lisa Vittozzi, entrambe medagliate alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

La scaletta della seconda serata

Bambole di Pezza – Resta con me

Chiello – Ti penso sempre

Dargen D’Amico – AI AI

Ditonellapiaga – Che fastidio

Elettra Lamborghini – Voil

Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

Ermal Meta – Stella stellina

Fedez & Masini – Male necessario

Fulminacci – Stupida sfortuna

J-Ax – Italia starter pack

LDA e AKA7even – Poesie clandestine

Levante – Sei tu

Nayt – Prima che

Patty Pravo – Opera

Tommaso Paradiso – I Romantici

Gli ascolti della prima serata

Sono stati 9 milioni 600 mila, con uno share del 58 per cento, i telespettatori che – secondo la Total Audience rilasciata da Auditel – hanno visto la prima serata del 76° Festival della Canzone italiana.La prima parte, dalle 21.42 alle 23.34, è stata vista da 13 milioni e 158 mila telespettatori, con il 57,7% di share. La seconda, dalle 23.38 all’1.32, da 6 milioni e 45 mila telespettatori, pari al 58,7% di share.

Il picco di ascolto alle 21.59 con 15 milioni 782 mila, quella di share all’1.17 con il 64.5 per cento.

Sanremo Start, dalle 20.41 alle 21.37, ha avuto un ascolto di 13 milioni 109 mila con uno share del 51.1.

Il primo appuntamento con il DopoFestival, dall’1.32 all’1.59, è stato visto da 2 milioni 200 mila telespettatori con il 52.8 di share.

Il PrimaFestival, dalle 20.30 alle 20.39, ha avuto un ascolto di 8 milioni 100 mila, con il 36.3.

Sanremo 2026, record di visualizzazioni social per la prima serata

A poche ore dalla chiusura della prima serata del Festival, la fruizione on demand delle clip dedicate al racconto dell’evento su RaiPlay ha già coinvolto più di 700 mila spettatori e vale già oltre 1 milione di views (+15% su 2025). Nella giornata di ieri i risultati del consumo digital del Festival sono stati determinanti nell’assegnare a Rai la leadership del perimetro Auditel, con una quota di circa il 70% del tempo speso e sulle visualizzazioni live.

Significativo anche il consumo dall’estero che nella sola giornata di martedì, ha registrato 240 mila visualizzazioni on demand, con una crescita del 17,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. Per quanto riguarda il racconto del Festival sui social nella giornata di apertura del Festival di Sanremo sono state 58,7 le visualizzazioni video generate dall’evento sui social, dato più alto di sempre dopo la prima serata e in crescita del 12% rispetto allo scorso anno. I profili social della Rai si confermano leader della narrazione dedicata al Festival, con una crescita del 28% delle visualizzazioni video, che sono state oltre 22,7 milioni, e nelle interazioni, ben 4,3 milioni, dato che segna un aumento del 30%.

TikTok è la piattaforma che ha generato il maggior volume di visualizzazioni video, oltre 48 milioni, di cui circa 20 milioni sui profili Rai.