Da Arcisate a Sanremo: il festival nella lingua dei segni grazie alle mani di Chiara Giroldi
L'interprete della Valceresio torna nel team di Sanremo Accessibile per tradurre in LIS i brani di Raf e della coppia LDA-Aka7even
Il sipario del Festival di Sanremo si è alzato ieri, martedì 24 febbraio, e tra i protagonisti che rendono la musica un’esperienza senza barriere c’è nuovamente Chiara Giroldi di Arcisate. Anche quest’anno la valceresina è al servizio della Rai e del festival insieme ad altri traduttori Lis per il progetto Sanremo accessibile, che permette anche ai non udenti di vivere la manifestazione attraverso la lingua dei segni.
Per questa edizione a Chiara Giroldi sono state assegnate le interpretazioni di Raf, in gara con il brano Ora e per sempre, e della coppia composta da LDA insieme a Aka7even con la canzone Poesie clandestine. La traduttrice di Arcisate si muove nello spazio dedicato a questo servizio affidando al corpo il messaggio dei pezzi e traducendo le parole per rendere il ritmo visibile.
LEGGI ANCHE:
Il festival è per tutti, Chiara Giroldi di Arcisate conquista Sanremo “cantando” nella lingua dei segni
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.