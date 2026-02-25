Da Arcisate a Sanremo: il festival nella lingua dei segni grazie alle mani di Chiara Giroldi

Il sipario del Festival di Sanremo si è alzato ieri, martedì 24 febbraio, e tra i protagonisti che rendono la musica un’esperienza senza barriere c’è nuovamente Chiara Giroldi di Arcisate. Anche quest’anno la valceresina è al servizio della Rai e del festival insieme ad altri traduttori Lis per il progetto Sanremo accessibile, che permette anche ai non udenti di vivere la manifestazione attraverso la lingua dei segni.

Per questa edizione a Chiara Giroldi sono state assegnate le interpretazioni di Raf, in gara con il brano Ora e per sempre, e della coppia composta da LDA insieme a Aka7even con la canzone Poesie clandestine. La traduttrice di Arcisate si muove nello spazio dedicato a questo servizio affidando al corpo il messaggio dei pezzi e traducendo le parole per rendere il ritmo visibile.

