Torna il concorso “Rugby Music Challenge” : aperte le iscrizioni per band e dj

Il grande palco della Festa del Rugby di Varese si apre alle band e ai deejay emergenti. È online infatti il nuovo concorso “Rugby Music Challenge” che darà l’opportunità ai gruppi musicali e ai dj con meno di 35 anni di esibirsi in occasione del festival estivo in programma al campo di Giubiano a Varese.

L’ottava edizione del concorso, lanciata dagli organizzatori del tradizionale festival estivo varesino, insieme a Madboys Eventi & Concerti e Coopuf Iniziative Culturali, offre una importante vetrina agli artisti emergenti.

«Da oltre vent’anni, la Festa del Rugby di Varese anima il Campo di Giubiano, unendo sport e musica indipendente – spiega Andrea Minidio -. Al grande evento di giugno, a cui partecipano decine di migliaia di persone, da 8 anni si è aggiunto anche il Rugby Music Challenge, il concorso musicale che offre agli artisti emergenti di esibirsi sul palco della festa e vincere la registrazione di un brano e la realizzazione di un videoclip. L’ASD Rugby Varese promuove, attraverso la musica, i valori fondanti del proprio sport: sostegno, collaborazione e creatività. Da sempre la musica accompagna i nostri “terzi tempi” e siamo impegnati anche nella produzione di eventi artistici. Il Music Challenge nasce proprio da qui: dalla voglia di sostenere la creatività espressa dalla Festa e dalle sue centinaia di volontari. Sostenere è la parola chiave nello sport della palla ovale: per questo la festa del Rugby Varese è a sostegno della creatività».

Il concorso “Rugby Music Challenge” è dedicato a solisti o band e DJ emergenti o indipendenti (ossia privi di contratti professionali). I partecipanti devono avere un’età massima di 35 anni e le band dovranno proporre prevalentemente brani originali. Le selezioni avverranno inizialmente online. In seguito gli artisti selezionati verranno chiamati ad esibirsi nelle fasi eliminatorie.

Le tre migliori band e il dj che vinceranno le eliminatorie suoneranno direttamente sul palco principale della Festa del Rugby, sfidandosi nella finalissima che decreterà il vincitore finale. In palio per il primo classificato c’è la registrazione di un singolo in studio professionale, realizzazione di un videoclip e distribuzione discografica. Al 2° classificato verrà data l’opportunità di esibirsi in un festival partner del territorio, mentre il 3° classificato potrà suonare in una manifestazione partner del territorio. Per la categoria deejay, il primo classificato potrà esibirsi direttamente in una delle serate della Festa del Rugby 2026.

Per iscriversi al concorso bisogna inviare la propria candidatura esclusivamente via mail a challenge@rugbyvarese.it, allegando un breve profilo biografico; n. 2 foto ad alta definizione; un logo; una scheda tecnica; e, facoltativamente, i testi delle canzoni che saranno presentate al concorso. Il bando completo è online su: https://www.festarugbyvarese.it/il-challenge/