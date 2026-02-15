Trento – Pro Patria, la partita in diretta
La squadra di mister Bolzoni va in scena al "Briamasco" di Trento per affrontare la compagine gialloblù di mister Luca Tabbiani per provare a dare continuità ai quattro punti delle ultime due partite.
Dopo la grande vittoria contro il Cittadella nel turno infrasettimanale, la Pro Patria ora vuole continuare la striscia positiva, ma sul suo cammino c’è l’insidiosa trasferta di Trento. Seguite l’andamento dell’incontro in diretta con il liveblog di VareseNews che prevede aggiornamenti minuto dopo minuto.
Il live è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner ↓.In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI).
