Varese News

Politica

Un gazebo a Varese del movimento Angelo Vidoletti per parlare sul referendum della giustizia

Da "convintamente sostenitori del si" Sabato 28 febbraio, dalle 10 alle 18, in piazza Podestà a Varese, il movimento organizza il gazebo in vista del referendum in programma il 22 e 23 marzo

Il Movimento Angelo Vidoletti organizza un gazebo nel cuore di Varese per incontrare i cittadini e discutere di giustizia.

Sabato 28 febbraio, dalle 10 alle 18, in piazza Podestà a Varese, il gazebo informativo sarà dedicato al confronto e all’approfondimento in vista del referendum in programma il 22 e 23 marzo.

Nel corso della giornata saranno presenti alcuni avvocati varesini e sostenitori del Movimento Angelo Vidoletti. «La giustizia rappresenta un pilastro fondamentale della democrazia e della convivenza civile, per questo motivo riteniamo sia essenziale promuovere un’informazione corretta e accessibile, affinché ogni cittadino possa compiere una scelta consapevole – spiega la nota che accompagna l’annuncio dell’evento – Informare i varesini significa rafforzare la partecipazione e il senso civico della nostra comunità».

Il Movimento Angelo Vidoletti sostiene convintamente il si e invita tutti a partecipare, a porre domande, a confrontarsi e ad approfondire un tema che riguarda da vicino la vita di ciascuno.

Per informazioni è possibile contattarli all’email movimentovidolettivarese@gmail.com

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.