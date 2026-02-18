Un gazebo a Varese del movimento Angelo Vidoletti per parlare sul referendum della giustizia

Il Movimento Angelo Vidoletti organizza un gazebo nel cuore di Varese per incontrare i cittadini e discutere di giustizia.

Sabato 28 febbraio, dalle 10 alle 18, in piazza Podestà a Varese, il gazebo informativo sarà dedicato al confronto e all’approfondimento in vista del referendum in programma il 22 e 23 marzo.

Nel corso della giornata saranno presenti alcuni avvocati varesini e sostenitori del Movimento Angelo Vidoletti. «La giustizia rappresenta un pilastro fondamentale della democrazia e della convivenza civile, per questo motivo riteniamo sia essenziale promuovere un’informazione corretta e accessibile, affinché ogni cittadino possa compiere una scelta consapevole – spiega la nota che accompagna l’annuncio dell’evento – Informare i varesini significa rafforzare la partecipazione e il senso civico della nostra comunità».

Il Movimento Angelo Vidoletti sostiene convintamente il si e invita tutti a partecipare, a porre domande, a confrontarsi e ad approfondire un tema che riguarda da vicino la vita di ciascuno.

Per informazioni è possibile contattarli all’email movimentovidolettivarese@ gmail.com