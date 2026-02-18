Un’altra medaglia azzurra dallo sci di fondo: Barp e Pellegrino conquistano il bronzo nel team sprint
Sulle nevi di Tesero il capitano azzurro e il giovane talento bellunese firmano un’impresa storica nella team sprint bissando il terzo posto conquistato anche nella 4x7,5 km
(foto Facebook – Italia Team)
Un’altra giornata da incorniciare per lo sci di fondo italiano sulle nevi di casa. Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno conquistato una splendida medaglia di bronzo nella Team Sprint maschile ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Sul tracciato di Tesero, in Val di Fiemme, la coppia azzurra ha lottato fino all’ultimo metro, cedendo solo alla leggendaria Norvegia di Johannes Klaebo e alla sorprendente formazione degli Stati Uniti.
Una prova di forza in Val di Fiemme
La gara è stata una vera e propria battaglia tattica sin dalle prime frazioni. Elia Barp, il giovane talento bellunese classe 2002, ha confermato la sua crescita esponenziale tenendo il passo dei migliori e consegnando il cambio a Pellegrino sempre nelle posizioni che contano. Il capitano azzurro, alla sua ultima recita olimpica, ha messo in campo tutta l’esperienza e la classe che lo hanno reso un’icona mondiale dello sprint, gestendo i momenti di massima pressione con una freddezza ammirevole.
Il duello con i colossi del fondo
Mentre Johannes Klaebo trascinava la Norvegia verso l’ennesimo oro di questi Giochi (il quinto personale per lui in questa edizione), l’Italia è rimasta incollata agli Stati Uniti di Ben Ogden e Gus Schumacher. Nel finale mozzafiato, Pellegrino ha respinto gli attacchi degli inseguitori – Svizzera su tutti – chiudendo a soli 3″3 dalla vetta e assicurando all’Italia la 25esima medaglia complessiva di questa spedizione olimpica
