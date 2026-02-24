Valanga a San Domenico: concluse le operazioni di bonifica, nessun ferito
Il distacco nel pomeriggio di lunedì 24 febbraio nel comprensorio sciistico, a ridosso delle piste. Imponente dispiegamento di soccorsi con unità cinofile ed elicottero dei Vigili del Fuoco
Sono terminate poco prima delle 20 di ieri, lunedì 24 febbraio, le operazioni di bonifica della valanga che nel pomeriggio, attorno alle 16.30, si è staccata nel comprensorio sciistico di San Domenico, nel comune di Varzo, in Val Divedro.
Il distacco, uno strato superficiale a lastroni con uno spessore di circa un metro e un fronte di circa 80 metri, ha interessato un’area a ridosso delle piste, arrivando a sfiorarle. Immediata l’attivazione della macchina dei soccorsi, intervenuta nel giro di pochi minuti per verificare l’eventuale coinvolgimento di sciatori.
Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco, il personale del Soccorso Alpino civile, il Sagf della Guardia di Finanza e la Polizia, con il supporto di strumenti di ricerca avanzati come ARTVA e sonde da valanga per escludere la presenza di persone sotto la neve. Impiegate anche unità cinofile e squadre specializzate nel soccorso su neve e ghiaccio, elitrasportate dall’elicottero “Drago” dei Vigili del Fuoco decollato da Malpensa. Le operazioni di controllo e messa in sicurezza dell’area si sono concluse in serata. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.
