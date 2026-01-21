Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale a Domodossola
L’intervento è stato effettuato nella notte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Domodossola, con il supporto del personale delle Stazioni di Domodossola e Varzo
È finito in arresto un 27enne domiciliato in Ossola, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è stato effettuato nella notte dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Domodossola, con il supporto del personale delle Stazioni di Domodossola e Varzo. I fatti si sono verificati intorno all’1.00 lungo la strada provinciale 166, nell’ambito dei servizi di prevenzione dei reati predatori.
I militari hanno notato il giovane mentre transitava a piedi lungo l’arteria stradale e hanno proceduto a un controllo. Alla richiesta di fornire le proprie generalità, l’uomo ha opposto un netto rifiuto, manifestando al contempo un evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuto all’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Considerata la necessità di approfondire gli accertamenti presso gli uffici del Comando, i carabinieri hanno tentato di accompagnarlo in caserma.
A quel punto il 27enne ha reagito con violenza, cercando di sottrarsi alla custodia dei militari. Ne è scaturita una breve colluttazione, al termine della quale l’uomo è stato immobilizzato e condotto presso la caserma di Domodossola. Al termine degli atti di rito, il giovane è stato dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato quindi trattenuto in una camera di sicurezza della compagnia Carabinieri di Domodossola, dove rimarrà a disposizione in attesa dell’udienza di convalida.
