Varese Olimpica: porte aperte per l’allenamento della nazionale giapponese di pattinaggio
Si tratta di un appuntamento eccezionale nel panorama olimpico. Dalle 11:45 alle 12:30 di martedì 11 febbraio il pubblico e i media potranno osservare da vicino la tecnica e l'eleganza degli atleti nipponici
La Varese Olimpica apre le proprie porte. Martedì 11 febbraio, l’Acinque Ice Arena aprirà le proprie porte per un evento straordinario: la possibilità di assistere dal vivo a una sessione di allenamento della Nazionale Giapponese di pattinaggio di figura, impegnata nelle competizioni delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.
Un’occasione unica per vedere i campioni
Si tratta di un appuntamento eccezionale nel panorama olimpico. Solitamente, infatti, le sessioni di preparazione delle squadre nazionali sono rigorosamente blindate e si svolgono a porte chiuse. Per questa occasione, invece, è stata prevista una finestra temporale specifica, dalle 11:45 alle 12:30, in cui il pubblico e i media potranno osservare da vicino la tecnica e l’eleganza degli atleti nipponici sul ghiaccio di via Albani.
Come partecipare all’evento
Per poter accedere alle tribune dell’Acinque Ice Arena è necessario seguire una procedura di accreditamento gratuito. Gli appassionati e i curiosi devono registrarsi attraverso un link dedicato; una volta completata l’iscrizione, riceveranno un QR code personale che andrà mostrato all’ingresso della struttura. L’iniziativa punta a coinvolgere il territorio varesino nel clima dei Giochi, offrendo un assaggio del grande sport internazionale.
Il ruolo della Varese Sport Commission
L’apertura dell’allenamento rientra nelle attività coordinate dalla Varese Sport Commission for Winter Games. Si tratta del tavolo di lavoro che vede la collaborazione tra Comune di Varese, Camera di Commercio e Provincia di Varese, nato proprio per valorizzare il ruolo della città come base logistica e sportiva durante il periodo olimpico.
Scambio di doni istituzionali
Al termine della sessione sul ghiaccio, intorno alle ore 12:30, è previsto un momento formale di incontro. «Questa iniziativa testimonia il profondo legame sportivo e culturale che si è creato tra il nostro territorio e la delegazione tecnica del Comitato Giapponese – spiegano gli organizzatori – ed è un riconoscimento al valore istituzionale del lavoro svolto in questi mesi». L’incontro si concluderà con uno scambio di doni tra i rappresentanti degli enti locali e i vertici della squadra asiatica.
