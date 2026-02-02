Viaggio nel mondo dei funghi: un anno di corsi, mostre e conferenze all’Associazione Micologica Bresadola

Un anno ricco di appuntamenti dedicati alla micologia, alla biodiversità e alla conoscenza del territorio: l’Associazione Micologica Bresadola – Gruppo di Varese, Centro di Eccellenza per lo studio delle componenti di biodiversità del suolo del “Progetto Speciale Funghi” dell’ISPRA, con alle spalle oltre cinquant’anni di attività, ha presentato il programma delle iniziative previste per il 2026.

Il calendario prevede numerose conferenze micologico-naturalistiche, riservate agli associati, che si svolgeranno presso la sede dell’associazione in via Cimabue, n. 8 a Varese, con inizio alle ore 21.00. Tra gli appuntamenti più significativi figurano incontri divulgativi e serate tematiche dedicate ai funghi del territorio, alla flora alpina, alla micologia italiana e ai cambiamenti ambientali, con la partecipazione di micologi, naturalisti e relatori di rilievo.

L’attività annuale prenderà il via con una serie di serate micologiche informali e proiezioni a cura dei soci, per poi proseguire con conferenze su temi quali “I funghi della Linea Cadorna”, “I protagonisti della micologia in Italia”, “50 anni di micologia a Varese” e “Gli Ascomiceti – non solo spugnole”, curate dai micologi e dai biologi dell’associazione. Non mancheranno approfondimenti naturalistici e divulgativi aperti a un pubblico più ampio.

Accanto alle conferenze, l’associazione organizza anche un Corso di introduzione alla micologia, rivolto a chi desidera avvicinarsi allo studio dei funghi in modo consapevole. Il corso si articolerà in quattro lezioni serali, in programma nel mese di maggio 2026.

Grande attenzione sarà dedicata anche all’attività sul campo, con escursioni micologico-naturalistiche finalizzate alla didattica e al censimento delle specie, che si svolgeranno in compagnia dei micologi e botanici dell’associazione. Date e località saranno comunicate nel corso dell’anno.

Nel 2026 torneranno inoltre le tradizionali Mostre Micologiche Varesine, con un’esposizione primaverile prevista per domenica 19 aprile a Varese e una mostra autunnale nel mese di settembre, in località e data da definire.

Completano il programma i momenti di vita associativa, come la pizzata sociale di novembre e la cena di Natale, in programma lunedì 14 dicembre 2026, oltre all’assemblea ordinaria dei soci prevista per il 16 febbraio.

Tutti i lunedì non festivi la sede dell’associazione resterà aperta per l’attività “Funghi dal vero”, durante la quale sarà possibile visionare e studiare i funghi raccolti.

Per informazioni sulle attività e sull’iscrizione all’associazione:

Associazione Micologica Bresadola – Gruppo di Varese

Via Cimabue 8, Varese

Tel. 351 966 8431

Email: ambvarese@gmail.com

