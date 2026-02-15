I voti del Varese: Tentoni ancora a segno, Cogliati a muso duro, Qeros impalpabile

VARESE – LIGORNA 1-3 | I VOTI AI BIANCOROSSI



BUGLI 5,5: Un pasticcio nel primo tempo, quando regala palla a Busto, poi tre gol presi senza grandi interventi

AGNELLI 5,5: Compatto dietro ma tanti errori nei passaggi e davanti si vede troppo poco. Spesso non si capisce con i compagni e lo fa capire con ampi gesti. Non una grande giornata

BERTONI 6: Non commette grandi errori e non combina danni. Ciceri lo toglie a inizio ripresa per far posto a Costante

Costante 6: Dentro nella ripresa, si disimpegna con un po’ di affanno su qualche pallone a metà ma alla fine non sfigura

BRUZZONE 6,5: Ci mette sempre una pezza, finché può. Protesta sul secondo gol tanto da prendere l’ammonizione, ma purtroppo non cambia il finale

BERBENNI 5,5: Una gara timida. Spinge poco, soprattutto rispetto alle ultime uscite, e si affida troppo spesso a cross dalla trequarti senza troppo ragionamento. Commette poi l’errore decisivo sul terzo gol del Ligorna quando rinvia addosso a Vassallo che va in rete

PALESI 5,5: Non gli manca la voglia di lottare, ma come spesso ultimamente, finisce per correre tanto a vuoto e aumentare la confusione in campo. Si becca anche un’ammonizione

DE PONTI 6: Anche oggi, in una gara difficile e con tante schermaglie, riesce a uscire con un voto positivo grazie all’attenzione e al posizionamento sempre puntuale. Sfiora il gol in apertura ma anche questa volta l’appuntamento è rimandato

Pliscovaz s.v.: Pochi minuti nel finale

TENTONI 6,5: Un bel gol, peccato che serva a poco. Il destro potente e vincente pareggia la gara ma è solo un’illusione. Anche lui oggi fatica e litiga anche con il campo, ma tutto sommato è uno dei migliori in casa biancorossa

QEROS 4: La squalifica di Guerini gli dà la chance di giocare titolare ma non la sfrutta, anzi. gli riesce pochissimo, sbaglia anche le giocate più semplici. Poi viene anche beccato dal pubblico. Mister Ciceri – anche per mancanza di alternative in panchina – lo lascia in campo fino alla fine sperando in un lampo che però non arriva mai

COGLIATI 6: Adattato da prima punta si danna l’anima e la mette anche sul piano fisico contro due avversari tosti come Sabbione e Scannapieco, con i quali si becca a più riprese. L’unica pecca della sua gara è che fa tanto per la squadra ma non riesce a trovare spazio per delle sue iniziative personali

SOVOGUI 6: Un primo tempo abbastanza positivo e l’assist per Tentoni che gli alza il voto. Poi però il copione vuole un suo calo nella ripresa, anche se Ciceri questa volta lo toglie dopo neanche 10 minuti

Bianchi 5,5: Subentra e ha tanti minuti a disposizioni nei quali si impegna e fa qualcosina di buono. Ma da esterno d’attacco non punta l’uomo e non crea pericoli e così il Ligorna non soffre dalla sua parte

