Nessun riscatto, il Ligorna punisce ancora il Varese e passa 3-1 al “Franco Ossola”

Il Varese cercava riscatto dopo la pesante sconfitta dell’andata e invece si prende altri tre gol sul groppone dalla squadra di Genova, che anche al “Franco Ossola” ha la meglio non solo nel punteggio ma anche nel gioco. Finisce 3-1 a Masnago una gara nervosa, ricca di episodi ma che alla fine porta tre punti verso la Liguria e lascia i biancorossi, anche questa volta, a mani vuote.

I quattro gol presi su calcio piazzato nella gara di andata era un aspetto esaminato dallo staff biancorosso e invece la prima rete è arrivata proprio dalla prima punizione crossata in area varesina, con l’ex Pastore troppo libero di colpire di testa. Poi il pareggio di Tentoni ha dato speranze ma poco dopo una disattenzione collettiva difensiva della squadra di Ciceri ha portato al 2-1 ospite, con Rosa che è partito in solitudine sul rilancio del portiere Rodriguez, ha resistito al rientro di Bruzzone e siglato il raddoppio. Nella ripresa il Ligorna ha pensato a non subire, ha concesso pochissimo al Varese – si ricorda solo il destro da fuori di Tentoni parato da Rodriguez – e poi chiuso i conti con Vassallo nel recupero grazie a un altro regalo della difesa biancorossa, con Costante e Berbenni rei di aver perso troppo leggermente il pallone. Alla fine ci sono i tre punti presi dal Ligorna, la doppia sconfitta subita dal Varese che nel complesso ha subito 7 gol e segnato solo uno, e un dato inequivocabile: 17 punti di distacco in classifica.

FISCHIO D’INIZIO

Il soleggiato pomeriggio del “Franco Ossola” mette di fronte due squadre alla ricerca di riscatto. Il Varese vuole vendicarsi della pesante sconfitta dell’andata, quando a Genova subì un pesante 4-0. Per i genovesi invece la volontà è quella di tornare alla vittoria dopo che il ko di settimana scorsa contro l’Imperia ha fatto perdere loro il primo posto del girone. Mister Andrea Ciceri deve fare a meno di diversi elementi: squalificati Malinverno e Guerini, infortunati Romero e Fitto, Barzotti non è al meglio e così nel 4-3-3 iniziale c’è Bertoni al centro della difesa mentre in avanti Cogliati è l’attaccante centrale con Qeros e Sovogui a completare il tridente. Per l’allenatore ligornese Pastorino invece lo schema è 3-4-2-1 con l’ex Pastore sulla trequarti con Busto alle spalle della punta Rosa; solo panchina per l’attaccante Vuthaj.

PRIMO TEMPO

È il Varese a farsi vedere per primo con il colpo di testa di De Ponti su punizione di Qeros con la palla che sfila a centimetri dal palo. Poi però la gara non vive momenti particolarmente positivi con tanto agonismo, troppi contrasti e poche giocate interessanti. I minuti sfilano così con emozioni rarefatte fino al 13′ quando Pastore si inserisce con i tempi giusti sul cross di Busto e di testa sigla il gol dell’ex che porta avanti gli ospiti. La reazione dei biancorossi porta a tre corner nel giro di pochi minuti ma in nessuno dei casi arrivano conclusioni verso la porta di Rodriguez. Ci prova allora con il possesso palla il Varese ma su un giro palla difensivo Bugli rischia e sbaglia il passaggio per Bruzzone, Busto intercetta e prova la conclusione da posizione defilata ma non centra la porta. La squadra di Ciceri non riesce a trovare soluzioni in attacco e sbatte sulla difesa genovese, mentre dall’altra parte, alla mezz’ora, Busto con un destro da fuori testa l’attenzione di Bugli, che para al petto. Al 33′ però arriva il pari: Cogliati lavora palla a sinistra e serve in area Sovogui, appoggio per Tentoni che dal limite scarica un destro potente che si insacca per l’1-1. I biancorossi provano a sfruttare il momento e al 36′ su un’azione simile Sovogui calcia un mancino potente che va di poco alto. A ritrovare il vantaggio è invece il Ligorna, sfruttando lo sbilanciamento della difesa del Varese che si fa trovare impreparata sul lungo rilancio di Rodriguez, Rosa scatta sul filo del fuorigioco, vince il duello con Bruzzone e batte Bugli per l’1-2. I biancorossi spingono nel finale in cerca del nuovo pareggio ma di occasioni non ne arrivano e il primo tempo si chiude tra le proteste varesine per una situazione dubbia in area con Costantini che stoppa in area e Rodriguez che recupera con le mani. Animi caldi ma quel che conta, purtroppo, è il risultato con il Varese sotto di un gol all’intervallo.

SECONDO TEMPO

Nessun cambio all’intervallo, il Varese rientra in campo agguerrito ma come nel primo tempo i primi tentativi vengono puntualmente respinti dalla difesa genovese. Al 9′ Ciceri chiama dalla panchina Bianchi e Costante per Sovogui e Bertoni ma i tanti falli e le interruzioni non fanno salire il ritmo partita, con gli ospiti che possono amministrare il vantaggio senza concedere occasioni. Bisogna arrivare al 21′ per un intervento di Rodriguez, che in tuffo toglie dall’angolino il destro di Tentoni dai 18 metri. È però solo un episodio isolato, perché le azioni d’attacco di stampo varesino sono sporadiche e più figlie del caso che di azioni organizzate. La gara si fa nervosa, l’arbitro deve intervenire più volte per sedare gli animi ed estrae diversi cartellini, quasi tutti per il Varese. I minuti passano e il Ligorna non rischia. Nel finale i biancorossi provano a occupare la metà campo avversaria ma con scarsi risultati e anche i calci piazzati da lanciare in area avversaria non producono effetti e così, nel recupero, Vassallo recupera palla dopo un pallone gestito male tra Costante e Berbenni e sigla il 3-1 battendo Bugli e chiudendo i conti. I festeggiamenti aizzano ancora di più gli animi e dalla panchina del Ligorna viene espulso Lurani, ma ormai la gara è andata, i tre punti prendono la strada di Genova e lasciano il Varese a mani vuote.

TABELLINO

VARESE – LIGORNA 1-3 (1-2)

Marcatori: 13′ pt Pastore (L), 33′ pt Tentoni (V), 39′ pt Rosa (L), 48′ st Vassallo (L)

VARESE (4-3-3): Bugli; Agnelli, Bertoni (9′ st Costante), Bruzzone, Berbenni; Palesi, De Ponti (40′ st Pliscovaz), Tentoni; Qeros, Cogliati, Sobvogui (9′ st Bianchi). A disposizione: Taina, Sassudelli, Marangon, Secondo, Fabris, Barzotti. All.: Ciceri.

LIGORNA (3-4-2-1): Rodriguez; Costantino, Sabbione, Scannapieco; Tiana (23′ st Di Masi), Miccoli, Piredda, Pallavicini (23′ st Carlini); Busto (16′ st Vuthaj), Pastore; Rosa (25′ st Vassallo). A disposizione: Corci, Vernetti, Tappa, Vitali, Lurani. All.: Pastorino.

Arbitro: Zito di Rossano (Federico e Tangaro)

Corner: 6-1. Ammoniti: Bruzzone, Palesi, Agnelli, Cogliati, Tentoni, Qeros per il Varese; Sabbione per il Ligorna. Allontanato dalla panchina al 36′ st il preparatore atletico del Varese Marco Palvarini. Recupero: 1’ + 5’.

Note: giornata soleggiata, terreno in non perfette condizioni.

SERIE D GIRONE A – XXIV GIORNATA

Asti – NovaRomentin 2-0; Celle Varazze – Cairese 0-1; Club Milano – Vado 0-4; Derthona – Chisola 0-1; Imperia – Valenzana 2-0; Saluzzo – Lavagnese 0-0; Sanremese – Biellese 2-1; Sestri Levante – Gozzano 0-1; Varese – Ligorna 1-3.

CLASSIFICA: Vado 57; Ligorna 56; Sestri Levante 45; Chisola 43; Varese 39; Biellese 37; Saluzzo, Imperia 33; Sanremese 32; Valenzana 29; Derthona, Cairese 28; Celle Varazze, Gozzano 25; Club Milano 23; Lavagnese, Asti 22; NovaRomantin (-1) 14.

