Ciceri: “Siamo contrariati, è stata la partita del vorrei ma non posso”

VARESE – LIGORNA 1-3 | LA SALA STAMPA



ANDREA CICERI (Allenatore Varese): Sono sensazioni che muteranno col passare delle ore, ma in questo momento prevale il calore della delusione. Sono contrariato perché abbiamo giocato una partita del tipo “vorrei ma non posso”: l’intenzione era quella di creare maggiori difficoltà e restare più a lungo in gara, invece il pareggio è durato troppo poco. Abbiamo subito gol su calcio piazzato dopo aver faticato per rimetterci in carreggiata e questo ci ha impedito di costringere il Ligorna a scoprirsi. È stato un tentativo di manovra generoso su un campo complicato e contro una squadra di gamba, ma ci è mancata la zampata finale. Resta l’amarezza per non aver arginato situazioni che conoscevamo bene, come la capacità di Busto nel calciare i fermi; abbiamo concesso centimetri abbassando troppo la linea e questo mi fa rabbia, perché avevamo pianificato una gestione diversa.»

CICERI 2: «A livello offensivo non è facile per nessuno rinunciare a tutti i riferimenti centrali contemporaneamente; oggi, senza giocatori come Romero, Fitto e Barzotti, abbiamo dovuto adattare la squadra e purtroppo non siamo riusciti a sfruttare gli spazi come avrei voluto. La prova è stata sporcata dalle difficoltà nel palleggio e penalizzata da colpe che ci hanno costretto sempre a rincorrere. Per quanto riguarda il nervosismo e i troppi cartellini, la partita è stata tosta e sporca come previsto, e forse nel finale è emersa un po’ di frustrazione. Ho preferito mandare subito negli spogliatoi chi veniva sostituito proprio per evitare che la tensione degenerasse, considerando che siamo già corti a livello di organico e non possiamo permetterci di complicare ulteriormente la prossima gara».



TOMMASO TENTONI (giocatore Varese): È stata una battaglia tosta e maschia, proprio come ce l’aspettavamo, su un campo che non ha aiutato la qualità tecnica di nessuna delle due squadre. Siamo rimasti aggrappati al match per quasi tutto il secondo tempo, ma il gol del 3-1 ci ha tagliato le gambe proprio mentre cercavamo il pareggio sbilanciandoci in avanti. La classifica parla chiaro: se vogliamo competere con avversari di questo livello, dobbiamo compiere uno step fisico e mentale per colmare il gap che oggi ci penalizza. Dispiace non aver riscattato l’andata, soprattutto per il pubblico che ci ha sostenuto con un calore raro in questa categoria, spronandoci a dare il 110%. A livello personale il feeling con il gol mi fa piacere, ma senza i tre punti resta una soddisfazione a metà; spero che la mia prossima rete possa finalmente pesare su un risultato utile per la squadra.

MATTEO PASTORINO (Allenatore Ligorna): Sapevamo di affrontare una squadra di valore con individualità importanti, e sebbene l’assenza di un giocatore come Guerini possa averci minimamente agevolato, anche noi avevamo defezioni di rilievo. Questa per noi era una vera prova di maturità dopo la dura sconfitta di domenica scorsa: temevo il contraccolpo mentale, invece ho ritrovato quel gruppo solido e orgoglioso che conosco dal 20 luglio. Devo fare un plauso speciale a Vassallo, l’emblema del nostro spirito: gioca meno di altri ma si allena a mille all’ora, e oggi ha coronato il suo percorso di crescita con un gol di pregevole fattura. Rispetto all’andata ho visto un Varese più compatto e aggressivo, segno di un netto miglioramento caratteriale, ma i numeri del campo certificano il lavoro eccezionale che stiamo portando avanti con i ragazzi.Stiamo facendo una stagione fin qui straordinaria, anche se il cammino è ancora lungo.»

