A Cavaria con Premezzo si festeggiano i cento anni della signora Franca

La neo-centenaria ha ricevuto anche la visita del sindaco Franco Zeni

centenaria cavaria

Domenica 1 marzo a Cavaria con Premezzo è stata una giornata di festa: la signora Carla ha tagliato il traguardo dei cento anni.

A renderle omaggio il sindaco Franco Zeni che in modo semplice voluto rendere indimenticabile questo evento. «Tantissimi auguri alla Sig. Carla per i suoi 100 anni. È sempre un piacere partecipare ai festeggiamenti di questi traguardi».

Pubblicato il 02 Marzo 2026
TAG ARTICOLO

