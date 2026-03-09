A Gallarate un incontro sulle ragioni del No al referendum
L’iniziativa di giovedì, alle Scuderie Martignoni, è promossa dal comitato locale che sostiene la scelta del No alle modifiche alla Costituzione in materia di ordinamento giudiziario
Un incontro pubblico per discutere il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. È quello organizzato dal Comitato gallaratese per il No al Referendum, in programma giovedì 12 marzo alle ore 21 alla Sala Scuderie Martignoni in via Mauro Venegoni 3.
La serata sarà dedicata a illustrare le ragioni del No alla riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente. Secondo i promotori dell’iniziativa, la riforma rappresenterebbe un intervento significativo sulla Carta costituzionale, andando a incidere su diversi articoli e mettendo in discussione – sostengono – uno dei principi fondamentali delle democrazie moderne: la divisione dei poteri.
L’incontro sarà introdotto e coordinato da Miriam Hamdan, giudice. Interverranno Mario Lotti, avvocato, Giovanna Bianchi, responsabile UVL CGIL Varese, e Ferdinando Perone, anch’egli avvocato. Durante la serata verranno presentate e approfondite le motivazioni tecniche e politiche che, secondo gli organizzatori, giustificano il voto contrario al referendum.
Il Comitato gallaratese per il No ha inoltre annunciato un momento informativo aperto alla cittadinanza: domenica 15 febbraio sarà presente un banchetto in piazza Libertà a Gallarate, dove verranno distribuiti materiali e spiegazioni sulla riforma e sul quesito referendario.
L’iniziativa è promossa dal comitato locale che sostiene il No al referendum.
