A Locate di Triulzi apre il nuovo TIGROS: è l’86esimo supermercato della catena varesina

È stato inaugurato oggi a Locate di Triulzi, nel Milanese, un nuovo supermercato TIGROS, l’86esimo punto vendita della catena della grande distribuzione nata in provincia di Varese. Il negozio si trova in via Don Milani 1 e punta a diventare un nuovo riferimento per la spesa degli abitanti della zona.

Il punto vendita ha una superficie di vendita di circa 2.100 metri quadrati e dispone di 250 posti auto. Con l’apertura TIGROS rafforza la propria presenza nell’area a sud di Milano e crea nuove opportunità occupazionali sul territorio.

Cinquanta dipendenti e forte legame con il territorio

Il supermercato impiega 50 lavoratori, con un’età media di 38 anni. Dieci di loro provengono direttamente da Locate di Triulzi, mentre gli altri arrivano dai comuni vicini, tra cui Landriano, Opera e Bornasco.

Il negozio propone un’ampia offerta di prodotti freschi e confezionati. Nei reparti ortofrutta, macelleria, gastronomia, panetteria e pasticceria i prodotti vengono riforniti ogni giorno. Pane, pizze, focacce, torte e crostate sono preparati quotidianamente nei laboratori di produzione TIGROS.

Tra i servizi presenti anche il banco take away della pescheria, dove sono disponibili pesce fresco, tartare e piatti pronti preparati direttamente dai pescivendoli.

Spesa online e servizi digitali

Il nuovo punto vendita è stato progettato anche per rispondere alle esigenze delle famiglie che utilizzano sempre più i servizi digitali. Dal 18 marzo sarà attivo il TIGROS Drive, che consente di ritirare la spesa ordinata online direttamente all’esterno del supermercato.

È disponibile anche il servizio TIGROS @Casa, per ricevere la spesa a domicilio nel giorno e nell’orario scelto. Attraverso la app TIGROS i clienti possono inoltre consultare il volantino digitale, utilizzare la carta fedeltà e accedere ai buoni sconto settimanali.

Le promozioni per l’apertura

Per l’inaugurazione sono previste diverse iniziative promozionali, tra cui il volantino sottocosto di apertura e uno sconto del 30% nei reparti macelleria, gastronomia, pescheria, panetteria e pasticceria, pensato per invitare i clienti a provare i prodotti del nuovo supermercato.