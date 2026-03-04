A Malpensa maxi sequestro di sigarette di contrabbando: 27 denunciati
I viaggiatori trasportavano le sigarette nei bagagli senza i contrassegni fiscali previsti dalla normativa italiana. I tributi evasi sono stati quantificati in oltre 260 mila euro
Oltre una tonnellata di sigarette e melassa sequestrate, 27 persone denunciate e 96 passeggeri sanzionati. È il bilancio dell’operazione condotta dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Varese insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso l’aeroporto di Aeroporto di Milano Malpensa.
Dall’inizio del 2026 sono stati intensificati i controlli contro il contrabbando di tabacchi lavorati extra Ue. L’attività del Gruppo Malpensa e dell’Ufficio Viaggiatori ha portato al sequestro di oltre 1.050 chilogrammi tra sigarette e melassa, per un valore commerciale superiore a 345 mila euro.
Ventisette persone sono state denunciate a piede libero alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per introduzione sul territorio nazionale di tabacco lavorato di contrabbando, mentre per altri 96 passeggeri sono scattate sanzioni amministrative. Complessivamente le multe elevate ammontano a circa 5,3 milioni di euro.
I viaggiatori, provenienti in prevalenza dal Nord Africa e dal Sud-Est asiatico, trasportavano le sigarette nei bagagli senza i contrassegni fiscali previsti dalla normativa italiana. I tributi evasi sono stati quantificati in oltre 260 mila euro.
L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti e conferma l’impegno congiunto di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane nella tutela degli interessi economici dello Stato. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.
