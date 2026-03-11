A Radio Missione Francescana si parla della malattia da reflusso gastro-esofageo
Il medico che sarà intervistato a Radio Missione Francescana – Medicina venerdì 13 marzo 2026 alle ore 11.10 è il dottor Claudio Cortelezzi, dirigente medico presso la struttura complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell’ospedale di Circolo Varese, Asst Settelaghi .
Titolo della trasmissione “La malattia da reflusso gastro-esofageo “ . Conducono l’intervista Giorgio Dini e Luigi Rusconi .
La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 15 marzo 2026 alle ore 16.00.
La frequenza della “radio missione francescana ” è 94,6 da Varese fino a Busto Arsizio, parte sud della provincia. 91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi. 88,5 in Valceresio. 90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia – Laveno – Intra – Besozzo – Gavirate. 91,4 per la zona sud del Lago Maggiore – Laveno – Sesto Calende – Varese. 89,6 per la zona nord del Lago Maggiore – Laveno – Luino.
92.8 per la città di Domodossola, 89.7 per la Val Vigezzo e 89.6 per la Bassa Ossola
http://www.rmf.it/frequenze.htm o in streaming via internet in tutto il mondo.mms://streaming1.bsnewline.com/rmf
Numero telefono di Radio Missione Francescana 0332 264266
