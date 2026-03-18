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Gallarate/Malpensa

A uno studente del liceo di Gallarate il premio di scrittura “Maga” dedicato al celebre virologo e genetista

Jacopo Seganfreddo ha vinto il primo premio della sezione "Un mondo di virus" con l’articolo: “L'ultimo chilometro: Meccanica di una battaglia molecolare”

licei gallarate

Jacopo Seganfreddo, del Liceo Leonardo da Vinci di Gallarate ha vinto il primo premio della categoria “Un mondo di virus”.  Prima edizione della competizione nazionale e riservata agli alunni di quarta e quinta superiore.

Il Premio Maga è stato istituito da Zanichelli per ricordare il celebre virologo e genetista di grande valore, direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia e anche autore della casa editrice, scomparso nella primavera del 2025. Raccontare la scienza con la stessa sensibilità e passione che Maga ha saputo trasmettere nel suo lavoro e nel suo modo di comunicare. E’ questo l’invito che Zanichelli ha rivolto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado, chiedendo di scrivere un articolo di divulgazione scientifica.

I partecipanti potevano scegliere tra tre temi o categorie: “Un mondo di virus”; “Passione microscopica”; “La scienza dello sport”.

Jacopo ha ricevuto il riconoscimento come miglior elaborato nella categoria “Un mondo di virus” con l’articolo: “L’ultimo chilometro: Meccanica di una battaglia molecolare”.

Queste le motivazioni della giuria: «L’elaborato è scritto in modo originale, coinvolgente e scientificamente ineccepibile. Chi scrive ha saputo intrecciare con grande abilità gli aspetti scientifici relativi alla recente pandemia di COVID-19 con elementi autobiografici: ne emerge una voce autoriale matura e consapevole, in grado di coniugare informazioni scientifiche accurate e ritmo narrativo».

In quanto primo classificato nella sua categoria, riceverà in premio un corso online di 6 ore “Raccontare la scienza” dedicato alla divulgazione scientifica a cura della Scuola Holden.

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Pubblicato il 18 Marzo 2026
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