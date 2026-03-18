A uno studente del liceo di Gallarate il premio di scrittura “Maga” dedicato al celebre virologo e genetista

Jacopo Seganfreddo, del Liceo Leonardo da Vinci di Gallarate ha vinto il primo premio della categoria “Un mondo di virus”. Prima edizione della competizione nazionale e riservata agli alunni di quarta e quinta superiore.

Il Premio Maga è stato istituito da Zanichelli per ricordare il celebre virologo e genetista di grande valore, direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia e anche autore della casa editrice, scomparso nella primavera del 2025. Raccontare la scienza con la stessa sensibilità e passione che Maga ha saputo trasmettere nel suo lavoro e nel suo modo di comunicare. E’ questo l’invito che Zanichelli ha rivolto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado, chiedendo di scrivere un articolo di divulgazione scientifica.

I partecipanti potevano scegliere tra tre temi o categorie: “Un mondo di virus”; “Passione microscopica”; “La scienza dello sport”.

Jacopo ha ricevuto il riconoscimento come miglior elaborato nella categoria “Un mondo di virus” con l’articolo: “L’ultimo chilometro: Meccanica di una battaglia molecolare”.

Queste le motivazioni della giuria: «L’elaborato è scritto in modo originale, coinvolgente e scientificamente ineccepibile. Chi scrive ha saputo intrecciare con grande abilità gli aspetti scientifici relativi alla recente pandemia di COVID-19 con elementi autobiografici: ne emerge una voce autoriale matura e consapevole, in grado di coniugare informazioni scientifiche accurate e ritmo narrativo».

In quanto primo classificato nella sua categoria, riceverà in premio un corso online di 6 ore “Raccontare la scienza” dedicato alla divulgazione scientifica a cura della Scuola Holden.