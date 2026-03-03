Varese News

Archivio

“Anche nel Varesotto sempre più energia pulita arriva da stalle e cascine”

Coldiretti Varese commenta il bando Agrisolare 2026: “Energia virtuosa senza consumare suolo fertile, priorità ai tetti delle aziende agricole”

pannelli solari

Il settore primario si conferma un pilastro della transizione ecologica nazionale, con il 16% dell’energia rinnovabile consumata in Italia che proviene già dai campi e dalle strutture rurali. In questo contesto si inserisce il nuovo bando Agrisolare 2026, che mette a disposizione 800 milioni di euro a livello nazionale per incentivare l’installazione di pannelli fotovoltaici esclusivamente sulle coperture dei fabbricati.

«In una provincia come la nostra, dove la tutela del suolo agricolo è e deve essere una priorità assoluta, l’agrisolare rappresenta una risposta concreta: energia pulita prodotta sui tetti di stalle, magazzini e serre, senza sottrarre neppure un metro quadrato di terreno fertile» sottolinea il presidente di Coldiretti Varese, Pietro Luca Colombo. Secondo il rappresentante dell’associazione, questa misura permette alle imprese di abbattere i costi fissi e migliorare la competitività sul mercato, mantenendo però saldo il principio dello «zero consumo di suolo agricolo».

Le agevolazioni prevedono un contributo a fondo perduto che può raggiungere l’80% della spesa. I fondi non riguardano solo i pannelli, ma coprono anche interventi di riqualificazione profonda come la rimozione dell’amianto, la coibentazione dei tetti, i sistemi di accumulo e l’installazione di colonnine di ricarica. Le domande potranno essere presentate dalle imprese interessate a partire dal 10 marzo e fino al 9 aprile.

Sono 27mila le aziende italiane che hanno sfruttato i precedenti bandi per dotarsi di impianti solari. Uno studio di Coldiretti stima che l’utilizzo di fienili, cascine e laboratori di trasformazione potrebbe liberare 155 milioni di metri quadrati di superficie utile, generando una produzione di 28.400 GWh, quota sufficiente a coprire il fabbisogno annuo di una intera regione.

Per supportare le realtà del territorio varesino, l’associazione di categoria ha previsto momenti di approfondimento tecnico per guidare i soci nella fase di progettazione. «L’agricoltura varesina può e deve essere protagonista di questa sfida – conclude Colombo – puntando su un modello di sviluppo che integra produzione agricola ed energia rinnovabile, nel pieno rispetto del paesaggio e della vocazione rurale del nostro territorio».

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.