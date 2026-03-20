Annullato per la morte di Bossi l’evento di Tradate a chiusura della campagna per il SI di Forza Italia
L’iniziativa prevista nel pomeriggio a Tradate è stata cancellata dalla segreteria provinciale di Forza Italia in segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia e alla comunità della Lega
È stato annullato l’evento di chiusura della campagna referendaria per il SI organizzato dalla segreteria provinciale di Forza Italia e previsto oggi, alle 17, a Tradate. La decisione è stata presa in seguito alla scomparsa di Umberto Bossi, fondatore della Lega e figura centrale della politica italiana.
L’iniziativa rientrava tra gli appuntamenti organizzati sul territorio lombardo in vista del voto, ma, come comunicato dagli organizzatori, lo stop riguarda tutti gli eventi previsti in Regione Lombardia nella stessa giornata.
La decisione di Forza Italia
A spiegare le motivazioni è il segretario provinciale di Forza Italia, Simone Longhini, che sottolinea il valore politico e umano della figura di Bossi nel panorama del centrodestra.
«Con il presidente Silvio Berlusconi, di cui era un vero amico, ha contribuito in modo determinante alla nascita del centrodestra in Italia. Oggi il nostro cordoglio, amicizia e vicinanza vanno alla sua famiglia e a tutta la grande comunità della Lega, nata proprio in provincia di Varese. Ci è sembrato doveroso questo segnale di rispetto nei confronti dei nostri alleati», dice Longhini.
Il cordoglio e lo stop agli eventi
La scelta di annullare gli appuntamenti rappresenta un gesto di rispetto nei confronti della figura del “Senatur” e della comunità politica che ha contribuito a fondare e lascia ora spazio al cordoglio condiviso tra le forze del centrodestra.
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