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Apre il bando da 63 milioni di Regione Lombardia per i Distretti del commercio

Dal 24 marzo enti locali e associazioni potranno presentare progetti per la riqualificazione e la promozione dei distretti commerciali con contributi fino al 50 per cento degli investimenti

Rigenerazione urbana a Busto Arsizio, i progetti

Aprono martedì 24 marzo i termini del nuovo bando regionale a sostegno dei Distretti del Commercio. Regione Lombardia mette a disposizione 63 milioni di euro per finanziare progetti promossi da Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni in collaborazione con le associazioni di categoria.

L’obiettivo della misura, fortemente sostenuta dall’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, è rafforzare le economie locali e sostenere il piccolo commercio, considerato un presidio fondamentale per la vitalità e la sicurezza dei territori.

Quali progetti sono ammessi

Il bando finanzia diverse tipologie di intervento, tutte orientate alla riqualificazione e allo sviluppo dei distretti commerciali:

  • rigenerazione urbana e riqualificazione di spazi e aree pubbliche
  • attivazione e gestione di servizi comuni per imprese, cittadini e visitatori
  • governance e gestione del distretto, anche tramite la figura del manager
  • iniziative di animazione territoriale, promozione ed eventi

Le progettualità dovranno prevedere un investimento minimo di 300.000 euro e nascere da un partenariato tra enti locali e realtà economiche del territorio.

Contributi e condizioni

Il contributo regionale copre il 50% del costo complessivo dei progetti. In particolare:

  • fino a 520.000 euro per i “progetti di eccellenza”
  • fino a 189.900 euro per i “progetti ordinari”

È inoltre richiesto un impegno diretto da parte dei Comuni, che dovranno attivare bandi dedicati alle imprese locali con risorse proprie (da 50.000 o 100.000 euro), così da rafforzare l’impatto degli interventi.

Premialità e sicurezza

Tra i criteri premianti figurano i progetti interdistrettuali e quelli che includono interventi legati alla sicurezza, con un punteggio aggiuntivo in graduatoria. Un aspetto che riconosce il ruolo delle attività commerciali nel rendere più vivibili e presidiate le comunità.

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Pubblicato il 23 Marzo 2026
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