Apre il bando da 63 milioni di Regione Lombardia per i Distretti del commercio
Dal 24 marzo enti locali e associazioni potranno presentare progetti per la riqualificazione e la promozione dei distretti commerciali con contributi fino al 50 per cento degli investimenti
Aprono martedì 24 marzo i termini del nuovo bando regionale a sostegno dei Distretti del Commercio. Regione Lombardia mette a disposizione 63 milioni di euro per finanziare progetti promossi da Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni in collaborazione con le associazioni di categoria.
L’obiettivo della misura, fortemente sostenuta dall’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, è rafforzare le economie locali e sostenere il piccolo commercio, considerato un presidio fondamentale per la vitalità e la sicurezza dei territori.
Quali progetti sono ammessi
Il bando finanzia diverse tipologie di intervento, tutte orientate alla riqualificazione e allo sviluppo dei distretti commerciali:
- rigenerazione urbana e riqualificazione di spazi e aree pubbliche
- attivazione e gestione di servizi comuni per imprese, cittadini e visitatori
- governance e gestione del distretto, anche tramite la figura del manager
- iniziative di animazione territoriale, promozione ed eventi
Le progettualità dovranno prevedere un investimento minimo di 300.000 euro e nascere da un partenariato tra enti locali e realtà economiche del territorio.
Contributi e condizioni
Il contributo regionale copre il 50% del costo complessivo dei progetti. In particolare:
- fino a 520.000 euro per i “progetti di eccellenza”
- fino a 189.900 euro per i “progetti ordinari”
È inoltre richiesto un impegno diretto da parte dei Comuni, che dovranno attivare bandi dedicati alle imprese locali con risorse proprie (da 50.000 o 100.000 euro), così da rafforzare l’impatto degli interventi.
Premialità e sicurezza
Tra i criteri premianti figurano i progetti interdistrettuali e quelli che includono interventi legati alla sicurezza, con un punteggio aggiuntivo in graduatoria. Un aspetto che riconosce il ruolo delle attività commerciali nel rendere più vivibili e presidiate le comunità.
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