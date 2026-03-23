Apre il bando da 63 milioni di Regione Lombardia per i Distretti del commercio

Aprono martedì 24 marzo i termini del nuovo bando regionale a sostegno dei Distretti del Commercio. Regione Lombardia mette a disposizione 63 milioni di euro per finanziare progetti promossi da Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni in collaborazione con le associazioni di categoria.

L’obiettivo della misura, fortemente sostenuta dall’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, è rafforzare le economie locali e sostenere il piccolo commercio, considerato un presidio fondamentale per la vitalità e la sicurezza dei territori.

Quali progetti sono ammessi

Il bando finanzia diverse tipologie di intervento, tutte orientate alla riqualificazione e allo sviluppo dei distretti commerciali:

rigenerazione urbana e riqualificazione di spazi e aree pubbliche

attivazione e gestione di servizi comuni per imprese, cittadini e visitatori

governance e gestione del distretto, anche tramite la figura del manager

iniziative di animazione territoriale, promozione ed eventi

Le progettualità dovranno prevedere un investimento minimo di 300.000 euro e nascere da un partenariato tra enti locali e realtà economiche del territorio.

Contributi e condizioni

Il contributo regionale copre il 50% del costo complessivo dei progetti. In particolare:

fino a 520.000 euro per i “progetti di eccellenza”

fino a 189.900 euro per i “progetti ordinari”

È inoltre richiesto un impegno diretto da parte dei Comuni, che dovranno attivare bandi dedicati alle imprese locali con risorse proprie (da 50.000 o 100.000 euro), così da rafforzare l’impatto degli interventi.

Premialità e sicurezza

Tra i criteri premianti figurano i progetti interdistrettuali e quelli che includono interventi legati alla sicurezza, con un punteggio aggiuntivo in graduatoria. Un aspetto che riconosce il ruolo delle attività commerciali nel rendere più vivibili e presidiate le comunità.