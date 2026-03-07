Arriva il Tigrotto animato, il primo cartone animato della Pro Patria

Da un’idea di Emanuele Gamberto­glio, presidente dell’Associazione Tigrotto per Busto, nasce Tigrotto animato, il primo cartone animato a tinte biancoblù, pensato per i bambini delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie.

Nel cartone animato, che vede in regia di Filippo D’Angelo, si racconta l’avventura di Tigro, Tobi e i loro amici, vestiti con i colori della Pro Patria.

Nella storia, della durata di 8 minuti, si ricorda la stesura del campo in sintetico tanto atteso e molto importante per l’attività sportiva, sociale e di aggregazione svolta dalla società, facendo emergere l’importanza dello sport attivo e positivo per la creazione di un ambiente accogliente, lontano da ogni forma di bullismo.

Il cartone animato sarà proiettato per la prima volta domenica 29 marzo al campo dell’Antoniana, la società di più antica affiliazione alla Pro Patria, in via Cà Bianca alle 18, nel corso di un aperitivo a sfondo benefico, il cui ricavato sarà in parte devoluto all’associazione LOVE per la creazione di un centro sportivo in Kosovo.