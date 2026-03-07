Bolzoni soddisfatto: “Nonostante quello che è successo noi ci portiamo a casa la buona prestazione”
Anche il direttore sportivo dei tigrotti Sandro Turotti ha commentato l'episodio del rigore: "Prima di concedere un rigore al 95' bisogna essere sicuri che ci sia".
Fancesco Bolzoni (allenatore Pro Patria): «I ragazzi hanno fatto quello che avevamo chiesto fino alla fine. Poi è arrivato quel corner e il rigore che è stato assegnato, ma non c’era né il corner né tantomeno il rigore. Anche perché due settimane fa abbiamo fatto una riunione con tutte le squadre e ci hanno mostrato due situazioni, tra cui una nostra con Desogus: lì viene toccato leggermente, quasi tirato per la maglia, e ci hanno detto che non era rigore. Invece stavolta lo danno al 90’, anzi al 96’. Spero che qualcuno si faccia un esame di coscienza e magari si ponga qualche domanda».
Bolzoni 2: «Noi comunque portiamo a casa la prestazione e guardiamo il lato positivo, nonostante tutto quello che è successo. Mancano sette partite e i playout non sono poi così lontani. Salvo sicuramente l’atteggiamento perfetto, salvo tutti i ragazzi che sono entrati e lo hanno fatto benissimo, salvo una prestazione non facile ma bella contro una squadra forte che arriva da risultati importanti. E salvo la mia squadra: se continua così, possiamo giocarcela con tutti».
Sandro Turotti (ds Pro Patria): «Sono qui solo un attimo per dire una cosa che non c’entra nulla con la partita: ho sbagliato io a fine gara. Sono stato espulso e ho sbagliato nell’atteggiamento. Mi scuso, perché un dirigente non dovrebbe avere questi comportamenti a fine partita, ma ho la dignità di chiedere scusa quando commetto un errore».
Turotti 2: «Spero però che qualcun altro abbia la stessa dignità di ammettere un errore così pacchiano, che avrebbe dovuto penalizzare ulteriormente una squadra e una società già in difficoltà. Prima di concedere un rigore al 95°, a partita praticamente finita, deve esserci qualcosa di molto evidente: bisogna essere sicuri che ci sia. Io mi fermo qui: se sbaglio atteggiamento vengo a chiedere scusa, e spero che lo facciano anche gli altri, perché così non ce ne facciamo nulla».
