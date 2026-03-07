Varese News

Pro Patria, che beffa! L’Alcione pareggia su rigore al 98′

Un rigore, molto dubbio, trasformato da Marconi al termine del recupero toglie alla squadra di mister Bolzoni due punti che sarebbero stati vitali in chiave salvezza. Virtus Verona più vicina, ma i playout si allontanano ulteriormente.

La Pro Patria esce dal campo con l’amaro in bocca per un pareggio 1-1 arrivato negli istanti finali su un calcio di rigore molto discutibile per una trattenuta su Pirola, giudicata fallosa dopo una revisione al monitor dal direttore di gara, che ha indicato il dischetto in favore dell’Alcione. La squadra di Bolzoni ha disputato un’ottima partita, creando le occasioni migliori tra primo e secondo tempo. Trema ancora la traversa clamorosa colpita da Desogus alla fine della prima frazione. La squadra ospite ha cercato di colpire soprattutto in ripartenza, sfruttando le qualità dei giocatori offensivi e creando diverse occasioni potenziali non sfruttate. La partita si sblocca nel secondo tempo grazie alla rete del subentrato Travaglini, autore di una prestazione molto positiva nei minuti a disposizione. La squadra di casa regge bene dal punto di vista difensivo fino al rigore, rischiando solo in poche situazioni, soprattutto con Marconi e Ciappellano. I due punti persi nel finale pesano: i tigrotti scivolano a -15 dal quintultimo posto occupato da Ospitaletto e Arzignano, mantenendo il -14 dalla Pergolettese. In compenso, la squadra biancoblù ora si trova a -2 dalla Virtus Verona, sconfitta a Trento. L’Alcione Milano invece sale a 49 punti e perde una posizione in classifica, a causa della vittoria del Cittadella a Vercelli.

Fischio d’inizio 

La Pro Patria iniza con il solito 4-3-3 con Sala confermato tra i pali, in difesa confermati Pogliano e Masi come difensori centrali, mentre cambiano i terzini con Felicioli e Sassaro al posto di Mora e Travaglini. A centrocampo Ferri e Di Munno rilevano Schirò e Frosali al fianco del confermato Tunjov. In avanti confermati Desogus e Udoh, mentre il terzo è Orfei. L’Alcione risponde con l’albero di Natale (4-3-2-1) con Agazzi in porta, davanti a lui Pirola, Ciappellano, Miculi e Scuderi. In mezzo al campo ci sono Invernizzi, Lanzi e Bright; il centravanti è Morselli, con Tordini e l’ex Pitou che agiscono sulla trequarti.

Primo tempo

Dopo pochi secondi subito una grande occasione per la Pro Patria: verticalizzazione di Tunjov per Orfei, che scatta sulla destra, punta Scuderi, lo evita spostandosi il pallone sul sinistro e calcia verso il palo più lontano, la conclusione termina a lato di pochissimo, con Udoh che per un soffio non riesce a deviare in maniera decisiva. Al 9′ punizione di Tunjov: mancino potente che termina alto di poco. All’11′ opportunità per l’Alcione: Pogliano si addormenta e si fa anticipare da Bright, che calcia in diagonale trovando però la chiusura del difensore ex Lumezzane, bravo a riscattarsi dall’errore precedente. Al 26′ occasione Alcione: Pirola vince il duello con Desogus e mette in mezzo per Bright, che per pochissimo non trova la deviazione vincente. Al 33′ tiro pericoloso di Tordini, sporcato dalla difesa biancoblù. Felicioli recupera e allontana la sfera. Al 44′ Desogus colpisce la traversa: riceve sulla sinistra e calcia a botta sicura, ma Agazzi è strepitoso e devia la sfera sul legno. Successivamente Pirola pulisce l’area e concede corner. Dopo 2′ di recupero si chiude la prima frazione sul parziale di 0-0.

Secondo tempo

Dopo 3′ traversone di Desogus dalla sinistra per la testa di Tunjov, che schiaccia ma manda il pallone fuori di poco. Al 9′ Orfei scarica per Tunjov, che controlla e calcia dalla distanza: pallone alto non di molto. Al 15′ la Pro Patria si porta in vantaggio: Travaglini ribadisce in rete dopo una parata di Agazzi su un tiro di Tunjov. Al 21′ l’Alcione colpisce la traversa con una sorta di pallonetto di Morselli si stampa sul legno. All mezz’ora occasione per gli arancioni: tiro da posizione ravvicinata di Marconi, terminato alto. Al 39′ occasione per i tigrotti: azione personale di Renelus, che porta palla e, una volta dentro l’area, incrocia col destro, mandando il pallone alto. Ancora Pro Patria al 41′ con un’incursione di Travaglini dalla destra: pallone a rimorchio per Renelus, che calcia di prima. Agazzi blocca in due tempi. Al primo dei 5′ di recupero, occasione per l’Alcione: colpo di testa di Ciappellano sugli sviluppi di un corner, pallone alto di poco. Al 49′ rigore per la squadra ospite per una trattenuta giudicata fallosa di Motolese su Pirola. Sul dischetto si presenta Marconi, che realizza il definitivo 1-1.

PRO PATRIA-ALCIONE MILANO 1-1 (0-0)
Reti: 13′ st Travaglini (PPA), 51′ st rig. Marconi (ALC)
Pro Patria (4-3-3): Sala; Sassaro (36′ st Motolese), Masi, Pogliano, Felicioli (11′ st Travaglini); Tunjov, Di Munno, Ferri; Orfei (36′ st Citterio), Udoh (24′ st Mastroianni), Desogus (24′ st Renelus). A disposizione: Rovida, Zamarian, Schiavone, Mora, Frosali, Giudici, Schirò. Allenatore: Bolzoni.
Alcione Milano (4-3-2-1): Agazzi; Pirola, Ciappellano, Miculi (27′ st Giorgeschi), Scuderi; Invernizzi (36′ st Olivieri), Lanzi, Bright; Tordini (1′ st Plescia), Pitou; Morselli (27′ st Marconi). A disposizione: Raffaelli, Chierichetti, Renault, Muroni, Rebaudo, Lopes, Galli. Allenatore: Cusatis.

Ammoniti: Felicioli (PPA), Invernizzi (ALC), Sassaro (PPA)

Arbitro: Dorillo di Torino
Collaboratori: Rinaldi di Pisa e Montanelli di Lecco
IV Ufficiale: Aloise di Voghera
FVS: Brunetti di Milano

