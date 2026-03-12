Busto ricorda l’architetto Enrico “Richino” Castiglioni

Un percorso per raccontare la città attraverso le vite delle persone che ne hanno segnato la storia e l’identità. È questo l’obiettivo di “Attraverso la città con le biografie dei suoi cittadini”, iniziativa promossa da Auser Insieme Busto Arsizio in collaborazione con Propositi di Filosofia, SpazioArs e La Provvidenza, all’interno del progetto FiliUrbani – Argento in-forma.

Il primo appuntamento è in programma lunedì 16 marzo alle ore 15.30 nella sala Tramogge dei Molini Marzoli e sarà dedicato alla figura di Enrico “Richino” Castiglioni, architetto che ha contribuito con il suo lavoro e il suo impegno alla vita civile e urbanistica della città.

L’incontro, dal titolo “Enrico ‘Richino’ Castiglioni, una vita per la città, l’architettura e la comunità”, sarà un momento di memoria e riflessione che prenderà forma attraverso il racconto del figlio, l’architetto Stefano Castiglioni, chiamato a ripercorrere il profilo professionale e umano del padre e il suo rapporto con la città.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che intende attraversare Busto Arsizio attraverso le biografie dei suoi cittadini, trasformando il ricordo in un’occasione di confronto tra memoria, pensiero e immaginazione.

Il progetto proseguirà lunedì 23 marzo alle 15.30 con un appuntamento di SpazioIncontro nello Spazio FiliUrbani, dove il racconto diventerà spunto per il laboratorio espressivo “Dare forma alla città”, curato da Fernanda Lombardi di SpazioArs. Un momento partecipativo pensato per trasformare la memoria in occasione di dialogo e creatività.