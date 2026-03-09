Centinaia di atleti e spalti pieni: il weekend della ginnastica Csi brilla a Cimbro

Cimbro di Vergiate ha ospitato un fine settimana all’insegna dello sport e della partecipazione, segnando il debutto stagionale della ginnastica artistica per il comitato CSI di Varese. Tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, circa 300 atlete e atleti si sono alternati in pedana, dando vita a una manifestazione che ha confermato il valore del movimento sportivo locale, capace di unire competizione agonistica e spirito di comunità.

Il programma della manifestazione

La kermesse è iniziata di buon mattino nella giornata di sabato, con i primi riscaldamenti fissati già alle 9:00 per le prove individuali. Il pomeriggio ha invece regalato i momenti più suggestivi grazie alla “ginnastica insieme”, una disciplina che riesce a catturare l’attenzione anche dei meno esperti per la sincronia e l’impatto visivo delle esecuzioni collettive.

Domenica la pedana è tornata a essere protagonista con le restanti categorie individuali, le prove maschili e il debutto delle “pulcine”, le giovanissime atlete che hanno chiuso l’evento nel tardo pomeriggio tra gli applausi del pubblico.

Il ruolo della giuria e degli organizzatori

Il successo di una manifestazione con numeri così importanti dipende in larga misura dal lavoro dietro le quinte. La giuria ha garantito il regolare svolgimento delle gare in un clima di grande serenità, supportata dalla macchina organizzativa della GR Fitness. I volontari dell’associazione hanno lavorato intensamente per accogliere i partecipanti e gestire la logistica di una due giorni complessa ma priva di intoppi.

Le parole dei protagonisti

Presente all’evento anche l’Amministrazione Comunale di Vergiate, rappresentata dal sindaco Daniele Parrino e dalla giunta, a testimonianza del legame tra l’ente pubblico e le realtà sportive del territorio.

«Dobbiamo ringraziare l’organizzazione di GR Fitness – il commento di Diego Peri, presidente CSI Varese – che con i suoi volontari ha fatto un grande lavoro. I provinciali e la tappa regionale varesina sono tradizioni di successo grazie a questa macchina ben oliata. Un plauso all’amministrazione comunale di Vergiate, sempre attenta e presente con il sindaco Daniele Parrino e i suoi assessori. L’artistica è uno dei fiori all’occhiello del nostro comitato e lo ha dimostrato anche in questa occasione».

Verso le prossime tappe

Conclusa la parentesi di Cimbro, il campionato entra ora nel vivo della stagione agonistica. Il calendario della ginnastica artistica prevede nei prossimi mesi una serie di trasferte impegnative che toccheranno le province di Milano, Mantova e Brescia. Per gli appassionati locali, l’appuntamento è già fissato per il ritorno a Cimbro, dove il 25 e 26 aprile si terrà una nuova tappa casalinga della competizione.