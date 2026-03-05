Corso di arabo per i ragazzi delle medie: l’iniziativa interculturale a Malnate

L’Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” di Malnate ha dato il via a un’importante iniziativa didattica rivolta agli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. Si tratta di un corso extracurricolare di introduzione alla lingua araba (livello CEFR A1). Il progetto sta riscuotendo grande interesse e si inserisce in un percorso volto a promuovere il bilinguismo e l’intercultura all’interno del contesto scolastico.

Lingua e tradizioni

Sono diversi gli spunti di questo corso, come sottolineano i responsabili. «In un mondo sempre più interconnesso – spiegano -, l’arabo rappresenta una lingua di fondamentale importanza strategica e culturale. Il corso fornisce ai ragazzi le basi fondamentali: l’alfabeto, il sistema di scrittura destrorso, la capacità di presentarsi e sostenere conversazioni elementari. Una parte significativa delle lezioni è inoltre dedicata alla scoperta delle tradizioni e della cultura dei paesi arabofoni, favorendo l’integrazione e l’apertura mentale. Riteniamo che sia uno spunto positivo su come la scuola pubblica del nostro territorio stia lavorando per preparare i cittadini di domani a una realtà multiculturale».

I dettagli del corso al plesso Sauro

Le lezioni si tengono con cadenza settimanale ogni mercoledì pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso il plesso N. Sauro. Il percorso è iniziato ufficialmente il 18 febbraio 2026 e il calendario degli incontri è già stato definito fino al termine dell’anno scolastico. L’iniziativa è interamente a carico della scuola, senza costi per le famiglie degli alunni iscritti. Per agevolare la partecipazione, l’istituto ha previsto che gli studenti impegnati nel rientro pomeridiano del mercoledì siano autorizzati a seguire il corso, venendo registrati come presenti fuori classe.

Il calendario fino a giugno

Il ciclo di incontri prevede una presenza costante degli studenti per tutto il secondo quadrimestre. Dopo le prime lezioni di febbraio, il calendario proseguirà con appuntamenti cadenzati nei mesi di marzo, aprile e maggio. L’ultimo incontro dell’anno è fissato per mercoledì 3 giugno.