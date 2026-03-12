Croce Rossa di Luino e Valli, inaugurato un nuovo mezzo per le emergenze

È stato inaugurato nei giorni scorsi il nuovo mezzo destinato al trasporto di materiale logistico in dotazione alla Croce Rossa Italiana di Luino e Valli. Il pulmino, attrezzato per il trasporto di tende pneumatiche e delle strutture necessarie all’allestimento di campi d’emergenza, rappresenta un importante potenziamento delle capacità operative del comitato nelle situazioni di emergenza sul territorio, in particolare in caso di calamità naturali.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza del sindaco di Luino Enrico Bianchi, del presidente della Provincia di Varese Marco Magrini e di una nutrita delegazione di volontari della Croce Rossa, che ogni giorno operano al servizio della comunità.

Il nuovo mezzo sarà impiegato principalmente nelle attività di protezione civile per il trasporto di materiali e attrezzature utili all’allestimento rapido di campi di accoglienza e strutture temporanee durante le emergenze. Tuttavia il suo utilizzo non si limiterà alle sole situazioni straordinarie.

Il pulmino sarà infatti utilizzato anche nelle attività sociali portate avanti settimanalmente dal Comitato di Luino e Valli, in particolare per il trasporto dei pacchi conforto destinati alle famiglie in difficoltà del territorio e per le raccolte alimentari organizzate presso i supermercati locali.

“Questo nuovo mezzo rappresenta un passo importante per rafforzare la nostra capacità di risposta alle emergenze e, allo stesso tempo, per sostenere concretamente le attività sociali che svolgiamo ogni settimana – ha dichiarato il presidente della Croce Rossa di Luino e Valli, Luca Gentilini -. Grazie a questo veicolo potremo trasportare con maggiore efficienza le attrezzature necessarie per l’allestimento dei campi d’emergenza e continuare a garantire un aiuto costante alle persone e alle famiglie che attraversano momenti di difficoltà”.

L’acquisto del mezzo del costo di 23.500 euro è stato possibile grazie al contributo di diversi enti del territorio: 11.750 euro da banca d’Italia, 2.500 euro comune di luino e 5.000 euro da Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio che permette alla Croce Rossa di Luino e Valli di rafforzare ulteriormente il proprio impegno a favore della comunità.