Dalla Varesina alla Viareggio Cup: Lorenzo Maddalon convocato nella Rappresentativa Serie D

C’è anche un pezzetto di provincia di Varese nella spedizione azzurra che sta per dare l’assalto alla 76^ edizione della Viareggio Cup. Tra i ventitré calciatori convocati dal selezionatore Giuliano Giannichedda per la Rappresentativa Serie D, spicca infatti il nome di Lorenzo Maddalon, giovane portiere classe 2008 in forza alla Varesina. Per il talento delle fenici si aprono le porte di uno dei tornei giovanili più prestigiosi al mondo, una vetrina che negli anni ha lanciato campioni del calibro di Gatti, Cambiaso e i grandi protagonisti del Mondiale 2006.

Le parole del selezionatore Giannichedda

Il tecnico della Rappresentativa ha lavorato duramente per assemblare un gruppo capace di onorare la ventesima partecipazione della Serie D al torneo. «Questo gruppo è stato costruito dopo tre raduni territoriali e stage nazionali con amichevoli – le parole di Giuliano Giannichedda, selezionatore della Rappresentativa Serie D –. Abbiamo visionato centinaia di ragazzi grazie al lavoro del progetto giovani della LND. Ora la parola passa al campo». L’obiettivo è superare il Girone 4, dove gli azzurrini affronteranno avversari provenienti da Nigeria, Costa d’Avorio e la sfida tutta italiana contro l’Athletic Palermo.

Il calendario della sfida

L’esordio di Maddalon e compagni è fissato per martedì 10 marzo alle ore 17.00 allo stadio “Buon Riposo” di Seravezza contro i nigeriani del Future Pro Soccer. Il cammino proseguirà poi giovedì 12 marzo contro gli ivoriani dell’Academy Potey Keahson a Lido di Camaiore, per chiudersi sabato 14 marzo contro i siciliani del Palermo a Badesse. La formula prevede il passaggio del turno per le prime due di ogni girone e le migliori terze: un percorso netto è fondamentale per sognare gli ottavi di finale.

Dove seguire le partite

Per chi volesse sostenere il giovane portiere della Varesina a distanza, tutte le gare della Rappresentativa Serie D saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Oltre alle dirette, saranno disponibili anche gli highlights di ogni incontro, permettendo così ai tifosi delle fenici di seguire passo dopo passo l’avventura di Maddalon in questa prestigiosa vetrina internazionale.

Calendario Girone 4

1^ Giornata – 10 marzo 2026 – ore 17.00

Rappresentativa Serie D-Future Pro Soccer – Stadio “Buon Riposo” di Seravezza (Lu)

Athletic Palermo-Academy Potey Keahson

2^ Giornata – 12 marzo 2026 – ore 14.30

Rappresentativa Serie D-Academy Potey Keahson – Stadio “Benelli” di Lido di Camaiore (Lu)

Future Pro Soccer-Athletic Palermo

3^ Giornata – 14 marzo 2026 – ore 14.30

Rappresentativa Serie D-Athletic Palermo – CS “Berni” di Badesse (Si)

Future Pro Soccer-Academy Potey Keahson

Convocati

Classe 2008 – *2007 – **2009

Portieri: Damiano Butano (Ghiviborgo), Iacopo Della Rocca (Trastevere), Lorenzo Maddalon (Varesina).

Difensori: Simone Meriggi (Pro Sesto), Davide Costa Pisani (Pistoiese), Fortunate Tony (Legnago), Alessandro Del Pin* (Vigor Lamezia), Adriano Puccio (Union Clodiense), Almamy Soumah* (Tau Altopascio), Giuseppe Lo Iacono (Flegrea Puteolana).

Centrocampisti: Alessandro Galeota (Aquila Montevarchi), Modou Jassey* (Chievoverona), Giacomo Agogliati (Oltrepò), Rosario Di Lauro (Ischia), Mattia Penta* (Lentigione), Tommaso Barbini (Orvietana), Gabriele Pio Greco (Milazzo).

Attaccanti: Francesco Galastri (Aquila Montevarchi), Riccardo Pigato* (Gozzano), Ndiaga Mouhamadou Sall** (Nardò), Ludovico Di Nella (Club Milano), Gabriele Fantoni (Terranuova Traiana), Alessio Sorace (Martina).

Selezionatore: Giuliano Giannichedda