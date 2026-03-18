Danza in Rosa: l’universo femminile tra ritmo, poesia e condivisione

Questa sera, mercoledì 18 marzo, la Sala Corsi UISP di piazza De Salvo a Varese si trasformerà nel palcoscenico di “Danza in Rosa”, un appuntamento unico che fonde arte, benessere e socialità. Organizzato da Nashat, la scuola di danza del ventre e polinesiana guidata da Ileana Maccari, l’evento nasce con l’obiettivo di mettere in luce gli infiniti modi di essere donna attraverso l’espressività del corpo.

Si tratta di un incontro su invito, dedicato ai propri soci, che promette di andare ben oltre la semplice esibizione sportiva. Il cuore della manifestazione sarà un contest di danza, una sfida tra le allieve che si tingerà letteralmente di rosa: i partecipanti sono infatti invitati a esibirsi indossando costumi e accessori in questa tonalità simbolica.

La struttura della serata riflette un format dinamico e coinvolgente che parte da una fase di riscaldamento collettivo, unendo danze su musiche ritmiche, melodiche e lavoro a terra. Sarà poi la stessa Ileana Maccari, con il suo entusiasmo vulcanico, a trascinare il gruppo con una propria performance, aprendo la strada alle esibizioni delle allieve.

Ma “Danza in Rosa” non è solo movimento. L’evento prevede attività legate al benessere che abbracciano diverse sfere della creatività, come il lavoro sul ritmo attraverso l’uso di strumenti a percussione della tradizione araba e non solo.

Un momento di particolare spessore culturale sarà offerto da Claudia Speggiorin, che interpreterà i versi di grandi poetesse e brani di grandi scrittrici, portando una profonda riflessione sul ruolo della donna nella storia e nella letteratura.

La serata si concluderà con un momento di forte valore conviviale. Al termine delle danze e tra i reciproci

applausi, il gruppo cenerà insieme condividendo cibo ed emozioni. Ogni partecipante porterà qualcosa di personale e unico: pietanze dolci e salate, ma anche ricette, canzoni, giochi.

Questa condivisione di vissuti è l’anima dell’iniziativa, un modo per rafforzare i legami e celebrare l’unicità di ogni donna. Il format, talmente riuscito da far sognare a Ileana Maccari un futuro evento che coinvolga tutte le scuole di danza della UISP, si chiuderà in dolcezza con una tisana e la consapevolezza che le donne possono davvero fare l’impossibile.

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