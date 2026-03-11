Dieci borse di studio alla LIUC di Castellanza per premiare il merito

Alla LIUC – Università Cattaneo di Castellanza sono state consegnate dieci borse di studio, alla presenza della Rettrice Anna Gervasoni e dell’Amministratore Delegato e Vice Presidente Roberto Grassi. Le borse, interamente finanziate da fondi privati per un valore complessivo di 36.500 euro, hanno l’obiettivo di supportare il percorso accademico di studenti meritevoli.

Tra i donatori presenti all’evento, due nuove realtà hanno fatto il loro ingresso: SICOR, che ha assegnato le borse a Marta Rosato e Giuseppe Sallese, e la Fondazione Villoresi Poggi, che ha sostenuto Riccardo Perfetto e Matteo Tristano.

Sono stati inoltre consegnati i contributi di I-aer – Istituto di formazione e ricerca economica, che ha finanziato tre borse destinate a Alessandra Crotti, Sara Piccerillo e Andrea Silvano Pracchi. Un’altra borsa è stata offerta da Maghetti, assegnata a Stefano Mansi, mentre Rotary La Malpensa, tramite una raccolta promossa da Amici LIUC, ha contribuito a due borse andate a Lisa Todeschini e Carola Verdelli.

«La nostra gratitudine va ai donatori presenti – ha sottolineato la Rettrice Anna Gervasoni – per il prezioso sostegno agli studenti. La cultura della generosità si concretizza nella nostra Università attraverso molteplici iniziative, coinvolgendo sia donatori storici sia nuove realtà che scelgono di affiancarci. Ai nostri studenti rivolgo l’invito a proseguire con la stessa dedizione e determinazione, per continuare a ottenere risultati significativi».

«Mi unisco ai ringraziamenti ai nostri donatori – ha aggiunto Sabrina Belli, Responsabile Diritto allo Studio di LIUC – auspicando che il loro supporto possa non solo proseguire, ma crescere ulteriormente nel tempo».