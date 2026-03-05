Varese News

Don Peppino un prete speciale che non dimenticheremo mai

Il ricordo di una fedele: “Ovunque è stato apprezzato per la sua capacità di 'arrivare' alle persone in modo semplice ma vero“

Gentile redazione,
Ho letto in questi giorni l’articolo di un parrocchiano di Solbiate Arno dedicato al carissimo presbitero Mons. Giuseppe Maffi, comunemente chiamato “Don Peppino” recentemente scomparso. Come amico e come suo parrocchiano vorrei ricordarLo anch’io.

Nella nostra comunità di Valle Olona e’ stato parroco dal 1981 al 1990 circa. Ho avuto la fortuna di collaborare con lui in alcuni gruppi parrocchiali potendo così apprezzare da vicino le sue peculiari e molteplici doti (Lui, schivo com’era, non gradirebbe). Per me come per tanti altri parrocchiani Don Peppino e’ stato decisivo per la scelta di un cammino di fede serio nella PAROLA di cui lui è stato un cultore tanto appassionato quanto amabilmente rigoroso.

Al termine del suo mandato a Valle Olona (dove era riuscito a creare una comunita’ ammirevole) non ho mai perso i contatti con lui avendolo scelto come guida spirituale. Il suo percorso è’ stato altrettanto lodevole in tutti i diversi ambiti dove è stato assegnato negli anni successivi. Ovunque è stato apprezzato per la sua capacità di “arrivare” alle persone in modo semplice ma vero. E’ una grande perdita la Sua. Non dimentichiamo però ciò che ci ha lasciato nel cuore.

Lettera firmata

Pubblicato il 05 Marzo 2026
