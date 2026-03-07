Varese News

Ferito sedicenne in un incidente stradale in via Battisti a Venegono Superiore

I sanitari hanno prestato le prime cure al giovane direttamente sul luogo dell'evento

Ambulanza Croce Rossa Italiana Arona

Pomeriggio di sirene e lampeggianti quello vissuto oggi, sabato 7 marzo, lungo le strade di Venegono Superiore. Intorno alle 16:00, un incidente stradale ha attivato la macchina dei soccorsi in via Cesare Battisti, a causa di uno scontro che ha visto coinvolte un’automobile e una motocicletta.

Nello scontro è rimasta coinvolta una persona: si tratta di un ragazzo di 16 anni, che si trovava in sella alla sua moto. La centrale operativa della Soreu Laghi ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio.

Per i rilievi di rito e la gestione della viabilità sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Saronno.

07 Marzo 2026
