Varese News

Gallarate/Malpensa

I curiosi riti propiziatori nel centro di Gallarate

Sembrano offerte votive lasciate sotto a un albero in momenti diversi. Riti già comparsi in passato in altre zone

Generico 09 Mar 2026

Sacchetti con dentro uova, cipolle rosse e una miscela di legumi e semi, appoggiato alla base di un albero. Sono comparsi nelle ultime settimane nel centro di Gallarate (zona via Bottini-via Novara) e che hanno attirato la curiosità di alcuni passanti.

Probabilmente offerte votive, legate a riti simbolici: il primo è comparso a metà febbraio, poi un altro qualche giorno dopo, infine uno in questi giorni.

La composizione dei sacchetti – con uova, cipolle e legumi disposti su piccoli piatti – lascia pensare a una offerta votiva o rituale, una pratica presente in diverse tradizioni popolari e religiose nel mondo. Gli elementi utilizzati hanno infatti un valore simbolico ricorrente: le uova sono spesso associate alla vita e alla rigenerazione, i legumi alla fertilità e all’abbondanza, mentre cipolle e altri alimenti vengono talvolta impiegati in rituali di protezione o purificazione.

Non è facile stabilire con precisione l’origine di questi gesti. In alcune culture afro-caraibiche o sudamericane esistono rituali che prevedono offerte di cibo lasciate in luoghi naturali o ai piedi degli alberi. Allo stesso tempo, pratiche di questo tipo compaiono anche in tradizioni popolari europee o in rituali di carattere esoterico e spirituale.

Per questo motivo, più che un fenomeno allarmante, si tratta probabilmente di una pratica simbolica legata a credenze personali o tradizioni culturali, realizzata da qualcuno che vive o frequenta la zona.

Episodi simili, tra l’altro, non sono nuovi: anche in passato erano comparsi oggetti o piccole offerte lasciate in spazi pubblici, segno di rituali privati che talvolta emergono negli ambienti urbani (a Gallarate se ne ricordano in via XXIV maggio).

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Marzo 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.