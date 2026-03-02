I riflessi della guerra su Malpensa e l’alpinista morto per salvarne un altro



Tra le notizie principali del 2 marzo le ripercussioni degli attacchi israeliani e americani e della conseguente risposta iraniana sul traffico aereo a Malpensa; raccontiamo dell’alpinista di Gallarate che è morto sul Monterosa mentre cercava di salvare la vita ad un altro alpinista francese; ci occupiamo di spaccio nei boschi con un altro giovane ferito da un colpo di pistola; parliamo di paralimpiadi, di litigi tra Saronno Servizi e l’amministrazione comunale e molto altro.