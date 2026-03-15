Il Piccolo Binda è tricolore: la veronese Rossignoli batte tutte in volata

Dopo quattro anni, la bandiera tricolore italiana torna a sventolare sul pennone più alto del Piccolo Trofeo Alfredo Binda-Valli del Verbano di Cittiglio, la gara internazionale Juniores che precede quella – sempre molto attesa – delle atlete Elite.

A trionfare sul traguardo di via Valcuvia, con addosso la maglia di campionessa italiana, è Matilde Rossignoli, 17enne veronese di Salizzole, capace di regolare con una volata perfetta il gruppo delle migliori e di regalare alla sua squadra (la Burzoni VO2 Team Pink) un successo pesantissimo. Tanto che le compagne l’hanno letteralmente portata in trionfo una volta tagliato il traguardo.

Un affetto ricambiato dalla vincitrice che nel dopo gara ha spiegato: «Dedico il successo alla mia squadra: le mie compagne sono state fantastiche e hanno creato per me le migliori condizioni per disputare lo sprint».

Rossignoli si è presentata sul rettilineo finale in leggera salita insieme a una ventina di avversarie ma ha impostato la volata nel modo giusto tagliando il traguardo a braccia alzate e confermando così il talento già emerso nel recente passato. Alle sue spalle si sono piazzate la tedesca Emma Bieberle e la polacca Maria Okrucinska, poi la britannica Roche e la ceca Drhova per un ordine di arrivo davvero internazionale. Tra le migliori altre due italiane: Isabella De Angelis (7a) e la figlia d’arte Azzurra Ballan (13a).

Il Piccolo Trofeo Binda si è disputato in una domenica mattina fredda, con le cime circostanti innevate: un meteo che – vedi articolo sottostante – ha costretto gli organizzatori della Cycling Sport Promotion a variare il percorso della gara Elite. Rossignoli però ha battuto anche il clima “invernale” regalando all’albo d’oro il terzo successo italiano dopo quelli di Sofia Bertizzolo (2015) e Francesca Pellegrini (2022).