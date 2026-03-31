Le Fiandre sbarcano a Cittiglio: Visitflanders partner della Varese Van Vlaanderen
L’Ente del Turismo belga patrocinerà la "classica dei muri" del 21 giugno. Tre percorsi tra asfalto e gravel con tetto massimo di 300 iscritti
Un ponte ideale tra le strade del mito e i “muri” del Varesotto. Mentre in Belgio la stagione delle grandi classiche entra nel vivo, Visitflanders ha ufficializzato la propria partnership con la Varese Van Vlaanderen, la manifestazione ciclistica non competitiva in programma a Cittiglio il prossimo 21 giugno.
L’Ente del Turismo delle Fiandre, da sempre impegnato nella promozione del ciclismo come pilastro culturale e turistico, sarà presente all’evento cittigliese con materiale informativo e promozionale. Un legame, quello tra la regione belga e il territorio bosino, che si fonda sulla comune passione per il pavé, le salite brevi e secche e la valorizzazione del paesaggio attraverso lo sport sostenibile.
Tre percorsi e passaggi inediti
L’edizione di quest’anno, organizzata dalla Società Ciclistica Orinese sotto l’egida della FCI, propone tre differenti tracciati per soddisfare ogni tipo di ciclista: due percorsi su strada e uno dedicato al mondo gravel. Gli organizzatori hanno annunciato l’inserimento di alcuni passaggi inediti, studiati per offrire scorci suggestivi e mettere alla prova le gambe dei partecipanti sui dislivelli tipici della zona.
Oltre alla sfida sui pedali, l’evento offre un importante risvolto culturale: tutti gli iscritti potranno infatti visitare gratuitamente il Museo Alfredo Binda a Cittiglio, dedicato al leggendario campionissimo locale.
Iscrizioni a numero chiuso
Per garantire la sicurezza e la qualità dei servizi, il comitato organizzatore ha fissato un tetto massimo di 300 partecipanti. Le iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate online sulla piattaforma ENDU.
La collaborazione tra Visitflanders e la Varese Van Vlaanderen sottolinea ancora una volta la vocazione internazionale della provincia di Varese, capace di attrarre l’attenzione delle istituzioni turistiche europee grazie a un mix di storia del ciclismo, natura e competenza organizzativa.
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