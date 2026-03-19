Varese News

Varese Laghi

Il Pirellone di Milano si tinge di giallo per la prevenzione della trombosi

Il palazzo del consiglio di Regione Lombardia illuminato in occasione del "Marzo in giallo" su una malattia ancora sottovalutata

Generico 16 Mar 2026

Il Pirellone, il palazzo del consiglio di Regione Lombardia, si tinge di giallo in occasione del mese dedicato alla prevenzione della trombosi, il “Marzo in Giallo”.

L’accensione simbolica è stata martedì 17 marzo: una fascia gialla, colore simbolo della campagna, per richiamare l’attenzione su una patologia spesso sottovalutata ma potenzialmente grave.

«L’iniziativa rientra in un ampio programma di informazione volto a promuovere la conoscenza dei fattori di rischio, partendo dai sintomi fino alla modifica dello stile di vita per la prevenzione» spiegano dall’associazione “Vincere la trombosi – Federica ambassador”, guidata dalla gallaratese Federica Fedele.

«In questo contesto sono state posizionate diverse panchine gialle, la n°2 è proprio al Palazzo della regione, su queste panchine si trova un QR code che rimanda al sito dove poter avere tutte le informazioni necessarie».

«Attraverso questi semplici gesti simbolici intendiamo sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della diagnosi precoce e di uno stile di vita sano e attivo, non per niente uno dei nostri motti è #piùmovimentomenotrombosi , incoraggiando una maggiore consapevolezza su una problematica sanitaria di grande rilevanza».

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 19 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.