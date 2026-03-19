Il Pirellone di Milano si tinge di giallo per la prevenzione della trombosi
Il palazzo del consiglio di Regione Lombardia illuminato in occasione del "Marzo in giallo" su una malattia ancora sottovalutata
Il Pirellone, il palazzo del consiglio di Regione Lombardia, si tinge di giallo in occasione del mese dedicato alla prevenzione della trombosi, il “Marzo in Giallo”.
L’accensione simbolica è stata martedì 17 marzo: una fascia gialla, colore simbolo della campagna, per richiamare l’attenzione su una patologia spesso sottovalutata ma potenzialmente grave.
«L’iniziativa rientra in un ampio programma di informazione volto a promuovere la conoscenza dei fattori di rischio, partendo dai sintomi fino alla modifica dello stile di vita per la prevenzione» spiegano dall’associazione “Vincere la trombosi – Federica ambassador”, guidata dalla gallaratese Federica Fedele.
«In questo contesto sono state posizionate diverse panchine gialle, la n°2 è proprio al Palazzo della regione, su queste panchine si trova un QR code che rimanda al sito dove poter avere tutte le informazioni necessarie».
«Attraverso questi semplici gesti simbolici intendiamo sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della diagnosi precoce e di uno stile di vita sano e attivo, non per niente uno dei nostri motti è #piùmovimentomenotrombosi , incoraggiando una maggiore consapevolezza su una problematica sanitaria di grande rilevanza».
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